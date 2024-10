El artista neoyorquino de padres puertorriqueños Marc Anthony se metió de lleno en la campaña por la presidencia de Estados Unidos. Así como lo ha hecho en ocasiones anteriores, el salsero expresó que votará por la vicepresidente y la candidata demócrata Kamala Harris.

Sin embargo, no fue lo único que hizo. Por primera vez en su carrera, el músico alzó su voz contra el exmandatario Donald Trump.

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, la avalancha de personalidades dentro del ámbito del entretenimiento que apoyan a la candidata demócrata sigue creciendo. El más reciente es Marc, quien al apoyar la campaña de Kamala, hizo un llamado a recordar el trato inhumano que Trump ha dado la comunidad latina en Estados Unidos.

"Aunque algunos lo han olvidado, yo recuerdo cómo era cuando Donald Trump era presidente", declaró en el video en el que declaró su respaldo a Harris.

El salsero hizo un llamado a no olvidar las múltiples ocasiones en las que el candidato republicano ha tratado de forma despectiva. De este modo, mencionó de forma puntual el discurso emitido por Trump durante su campaña en 2016 cuando se refirió a los inmigrantes mexicanos como criminales y violadores.

Con el reciente paso de los huracanes Helen y Milton, el cantante aprovechó a recordar cómo el entonces presidente Trump repartió toallas de papel a los puertorriqueños que perdieron sus viviendas durante el huracán María en 2017.

Además, pidió que la gente no olvidará las políticas de la administración Trump con respecto a la comunidad migrante. Dichas normas fueron las culpables en separar a cientos de familias latinas que intentaban cruzar la frontera para entrar al país, dejando, en su mayoría, a niños y niñas sin sus padres.

"Esta elección va más allá de los partidos políticos. Recordemos lo que representan y defienden los Estados Unidos: la unidad. Sin importar de dónde venimos", expusó el cantante de salsa.

Con su respaldo a Kamala Harris, el artista se une a personalidades como Taylor Swift, Billy Eilish y su hermano Finn, Jessica Alba, Cardi B, Eva Longoria, Ariana Grande, John Legend, Barbra Streisand, Beyoncé, entro otros, para apoyar la candidatura de Kamala Harris.

Por su parte, Donald Trump ha conseguido el apoyo del empresario Elon Musk, Kanye West, el trapero latino Annuel, entre otros.

De acuerdo con una de las encuestas realizadas por The New York Times, Trump ha recibido gran apoyo de la comunidad hispana, aunque no superior al de Kamala Harris. Según los datos publicados la semana pasada, alrededor del 56% de los hispanos abordados darían su voto por el partido demócrata, mientras que un 37% se inclinaría por el candidato republicano.

La contienda se ha mantenido complicada en los últimos meses, y a medida se acerca el momento de abrir las urnas la presión solo aumenta por una elección que puede ser determinante para la comunidad latina establecida en Estados Unidos.