La actriz dominicana americana Dascha Polanco se dio a conocer por su papel de Dayanara Díaz en el gran éxito de Netflix 'Orange Is the New Black'.

Una década después, ese icónico personaje es solo una línea más en su increíble currículum y este 2024, según contó en una entrevista con ¡ENSTARZ Latino! su carrera la llevó por rumbos que todavía le sorprenden.

Su última incursión es un encantador papel en la segunda temporada de la nueva serie 'Dora', una nueva versión en 3D de la serie original de 'Dora la Exploradora' de Nickelodeon, ahora en Paramount+. Al adentrarse en el mundo animado, Dasha presta su voz al personaje de La Reina, "una reina que gobierna con autoridad, pero que no tiene miedo de divertirse", dijo la actriz latina.

Como La Reina, "soy una líder que me gusta que las cosas se hagan bien hechas, pero cuando ponen una musiquita, mi amor y o vamos a comer todo cambia. A ella le gusta gozar", explicó

Esta oportunidad es muy personal para Dascha, quien creció viendo a Dora con sus propios hijos y nunca imaginó que algún día formaría parte de ella. "¿Quién lo hubiera pensado? Cuando salió Dora, la veía con mi hija, ¡y ahora soy parte del elenco! La vida da muchas vueltas, mi amor", afirmó.

Para ella, este papel no es solo otro proyecto de actuación, sino una celebración de su cultura y una oportunidad para ayudar a los jóvenes a aprender sobre su herencia latina. "La gente piensa que se trata solo de actuar, pero realmente no puedo creer que soy parte de la familia de Dora. Cuando yo era niña, no teníamos personajes como estos", compartió en referencia a la importancia de que los niños se vean reflejados en lo que ven en la televisión.

Actualmente la segunda temporada de 'Dora' se está estrenando en Paramount +. Con esta El programa continúa rompiendo barreras al introducir personajes como La Reina, que encarnan las ricas y diversas narrativas de la comunidad latina.

Dascha compartió su emoción por unirse al programa y la importancia de su personaje: "¡Soy la reina de los reptiles, mi amor! ¿Puedes creerlo? ¡Y pensar que antes les tenía miedo a las iguanas!", bromeó. La Reina, descrita como una líder fuerte pero juguetona, refleja su personalidad. "Soy una líder a la que le gusta que las cosas se hagan bien, pero cuando suena la música, ¡solo quiero divertirme! Se puede ser serio y a la vez pasarla bien". Su interpretación busca mostrarles a los niños que está bien ser multifacéticos y aceptar todas las facetas de quiénes son.

Abrazando Sus Raíces Dominicanas

Nacida el 3 de diciembre de 1982 en Santo Domingo, República Dominicana, Polanco se mudó a Estados Unidos a una edad temprana. Creció en Nueva York, donde estudió psicología y enfermería antes de dedicarse por completo a la actuación.

"De niña, siempre era la que imitaba a los personajes de los dibujos animados, con mi carterita y vestido. Siempre supe que quería ser artista", recordó. Ahora, como La Reina, conecta con una nueva generación de jóvenes espectadores, muchos de los cuales pueden verse reflejados en su personaje. "Dora siempre ha sido un programa adelantado a su tiempo, conectando a personas de diferentes regiones y culturas. Mi personaje ayuda a que los niños se vean a sí mismos en las historias y aprecien de dónde vienen", señaló Polanco.

Expandiendo Sus Horizontes

Si bien Polanco está orgullosa de su trabajo en 'Dora', también se muestra entusiasmada con su papel en el spin-off de 'The Walking Dead', donde interpreta a Lucía. "Es un contraste total: un día estoy cantando con iguanas, ¡y al otro estoy luchando contra zombis!", rió. Lucía, al igual que La Reina, es un personaje que le permite explorar nuevos aspectos de su talento y llegar a diferentes públicos.

También está incursionando en el mundo de la moda y quiere seguir explorando: "Eso es lo divertido de la vida y de la actuación. Sé que soy privilegiada, ya que puedo hacer lo que me apasiona".