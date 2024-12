El cine espera continuar por todo lo alto en 2025 cuando se estrenen varios títulos que son esperados con ansias por los seguidores del séptimo arte. Producciones de Marvel, Warner Bros., cintas independientes y de directores aclamados forman parte de lo que podremos ver el próximo año.

Te puede interesar: La historia de amor que revela a Penélope Cruz en un rol desconocido: Cupido de la estrella de La Guerra de las Galaxias

Películas como la continuación del universo de 'Jurassic World', el regreso de 'Fantastic Four', la primer adaptación live-action de 'Minecraft' o lo nuevo del director de Parasite son parte del contenido que los fanáticos esperan ver en la pantalla grande.

Aquí en ENStarz Latino haremos un repaso por todos esos proyectos que nos harán vivir nuevas experiencias o por fin podremos ver la continuación o el cierre de otros proyectos.

Nuevo live-action de Disney con Blanca Nieves (21 de marzo)

Este reboot en live-action de Disney reimagina el clásico cuento de hadas con Rachel Zegler en el papel principal y Gal Gadot como la malvada bruja. La película busca combinar la nostalgia con una nueva perspectiva, ofreciendo una versión fresca y moderna de la historia de Blanca Nieves.

Con la cinta el gigante del entretenimiento espera seguir con las adaptaciones animadas a la vida real, como ha ocurrido con otros proyectos como 'El Rey León', 'Aladín' o 'Dumbo'.

Los videojuegos al ataque con 'Minecraft', la película (5 de abril)

Protagonizada por Jack Black, Jason Momoa, Jennifer Coolidge y Emma Myers nos sumergimos en el universo cuadriculado de Minecraft, el videojuego más vendido de la historia.

La biografía oficial describe la historia como que los protagonistas se encuentran encuentran lidiando con problemas ordinarios cuando, de repente, son arrastrados a través de un portal misterioso al Overworld: un extraño y cúbico mundo de maravillas que prospera en la imaginación.

Son muchas las dudas que rodean a la cinta, que ya estrenó un primer tráiler, pero sin duda que formará parte de los estrenos imperdibles para este venidero año.

Te puede interesar: La noche en la que Michael Jackson se apareció en una fiesta de Diddy con una misión muy específica

'Michael', la película biográfica de Michael Jackson (18 de abril)

Dirigido por Antoine Fuqua se centra en la vida y carrera de Michael Jackson, en la industria musical desde sus inicios con Jackson 5 hasta su muerte en 2009, haciendo énfasis principalmente en la relación del creador de 'Beat It' con su padre y manager, Joe Jackson.

Tiene como curiosidad que estará protagonizada por el sobrino de Jackson, Jaafar Jackson, en el que será su debut cinematográfico.

Marvel vuelve con 'Thunderbolts' (2 de mayo) y 'Fantastic Four' (25 de julio)

El 2024 marcó una renovación para el mundo de los superhéroes de Marvel gracias a 'Deadpool & Wolverine', con el esperado regreso de Hugh Jackman en el papel que ha protagonizado por más de 10 años. Ese fue el impulso para que el Universo Cinematográfico siga expandiéndose con dos historias: 'Thunderbolts' y 'Fantastic Four'

La primera, 'Thunderbolts' estrenará en mayo de 2025 y que promete mostrar un equipo de antihéroes como nunca se ha visto en la Gran Pantalla. Estará protagonizada por Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes) y Wyatt Russell (John Walker), entre otros, contando los eventos de la serie 'The Falcón and The Winter Soldier' y 'Capitan America: Brave New World' (febrero 2025).

Seguidamente, 'Fantastic Four' marcará el tercer reinicio de la franquicia con nuevos actores como Pedro Pascal personificando a Reed Richards, junto a Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach y la posible primera aparición de Robert Downing Jr. como el villano de Latveria, Dr. Doom.

Te puede interesar: Pedro Pascal reaparece en las alfombras rojas lleno de picardía y ternura (VIDEO)

No hay octava mala: Mission Impossible 8: Dead Reckoning Part Two (23 de mayo)

A sus 62 años, Tom Cruise estrenará la que será la octava parte de la franquicia 'Mission Impossible'. Contando con escenas de acción impactantes, filmadas por el mismo actor, en esta ocasión esperan cerrar los acontecimientos de 'Dead Reckoning Part One' que contó con muy buenas críticas y recibimiento por parte del público.

A pesar de haberse grabado en paralelo con la primera parte, hasta el momento no existe un adelanto oficial de la productora Paramount, pero se espera que para el mes de diciembre se lance el primer avance.

Los dinosaurios continúan su historia en Jurassic World: Rebirth (2 de julio)

La séptima entrega de la franquicia "Jurassic World" trae de vuelta a los dinosaurios en una nueva aventura llena de acción y efectos especiales impresionantes. Cómo a roles protagónicos regresan Scarlett Johansson y Jonathan Baily.

Narrará los acontecimientos que ocurren cinco años después de 'Jurassic World Dominion' con los problemas en la ecología del planeta que han causado una situación inhóspita para los dinosaurios

Paul Thomas Anderson regresa con 'The Battle of Baktan Cross' (8 de agosto)

El trabajo más reciente del director Paul Thomas Anderson cuenta con el retorno de Leonardo DiCaprio y un cast compuesto por otros como Sean Penn, el actor puertorriqueño Benicio del Toro o Regina Hall, en lo que parece ser una versión moderna de 'Vineland', de Thomas Pynchon.

Fuentes aseguran que se tratará de la película más comercial de Thomas Anderson y tiene una inversión estimada de casi 200 millones de dólares por parte de Warner Bros.

James Cameron sigue expandiendo su universo en Avatar: 'Fire and Ash '(19 de diciembre)

La que será la tercera película de la franquicia amplía aún más el mundo de fantasía de Cameron, continuando la historia que empezó en 2009 y siguió en 2022.

Como curiosidad, la cinta se grabó en paralelo con 'Avatar: The Way of Water' con la intención de ahorrar presupuesto.