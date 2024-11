La artista latina Kate del Castillo es una de las personalidades más reconocidas de la televisión mexicana e internacional gracias a su trabajo como actriz, el cual desempeña desde los ocho años. Sin embargo, sus inicios no fueron perfectos y tuvo tropezones gracias a la presión por parte de terceros que buscaba moldearla físicamente a los estándares de la sociedad.

Aunque la belleza es subjetiva, pero para muchos productores y ejecutivos hay un nivel de belleza que debe ser respetado en caso de buscar incursionar en el cine o la televisión. Sin embargo, Kate no dejó llevarse por ello y siempre tuvo claro que ella no iba a depender de nadie durante su carrera.

En una entrevista con el programa 'Historias Engarzadas' Kate y su familia hablaron de todas las presiones que debió afrontar en sus inicios.

Muchos le sugirieron ingresar al quirófano para hacerse cambios estéticos en el busto, la nariz, la sonrisa y muchos detalles más conforme la fama que ya para 1991 se estaba disparando con producciones como 'Muchachitas', afirmó en varias de las historias que reveló durante la entrevista con la panelista Mónica Garza.

"A mí querían cambiarme todo. Déjame decirte que era muy claro, querían querían que me pusiera (senos), querían que me operara la nariz... Yo traía brackets, me querían quitar los brackets. Yo dije: 'Ay pues, mejor ¿por qué no se buscan otra actriz? Si tanto les molesta mi físico'", habló Kate.

Fue algo con lo que tuvo que lidiar durante su inicio, pero para su fortuna contó con el apoyo de su familia que le dijo que no tenía que someterse a ninguna operación para cumplir y permanecer en televisión.

"(Me preguntó) '¿Oye si me opero los cachetes?' Pero yo dije: 'O sea, para nada, no necesitas eso". recordó su hermana Verónica.

Kate también se refirió a la importancia de tomar decisiones personales por sí sola y cómo años después, por gusto propio, optó por operarse los senos.

"Siempre he sido muy...¿como digo? Pues esto es lo que hay. Lo que ves es lo que tienes (...) Después me operé el busto, después de mucho tiempo pero ya por decisión propia", señaló.

La madre de Kate del Castillo también recordó como la familia le tuvo que "bajar los humos"

Dentro de las anécdotas que Kate y Mónica compartieron, estuvo una bastante curiosa en la que participó su madre y su hermana, que se refirió a cómo la familia tuvo que intervenir para "bajarle los humos" y evitar que se volviera arrogante con todos.

Según contaron los miembros de su familia, Kate se encontraba ganando muchísimo dinero a tal punto que se habría podido independizar muy joven, pero prefirió permanecer en casa.

A pesar de ello, comenzó a tener actitudes déspotas y arrogantes que terminaron con una charla de su papá que la devolvió a la tierra en una historia contada por su madre y su hermana.

"Estaba ganando mucho dinero y siento que eso la descolocó porque luego mi padre la baja de la nube y la ubicó", comenzó Verónica la vivencia.

Luego fue Kate Trillo la que reveló las palabras que le dijo el progenitor a su hija.

"Mucho cuidadito, porque tú eres así y esta es tu casa. Esta es tu familia y este es tu entorno. Lo que tenemos es lo que somos", explicó Trillo, asegurando que el ambiente en el que se encontraba a veces la sacaba de su zona de confort, pero que por fortuna lograron "bajarle los humos".

De cualquier manera todos los caminos recorridos por Kate del Castillo la han posicionado en la actualidad como una de las actrices más destacadas de habla hispana y gran parte del éxito se debe a su trabajo como protagonista en 'La Reina del Sur' de Netflix, donde se mantiene hasta la fecha en la producción que arrancó en 2011.