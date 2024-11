Anamaría Baralt, prima y defensora activa de Erik y Lyle Menéndez, compartió una actualización sobre el estado del caso de los hermanos a través de un reciente TikTok que rápidamente captó la atención de los seguidores de esta historia legal.

En el video, Anamaría explica que el nuevo fiscal designado para el caso, Nathan Hochman, asumirá oficialmente el 2 de diciembre, solo nueve días antes de la audiencia programada para los hermanos, fijada para el 11 de diciembre. Esta corta ventana de tiempo, asegura Anamaría, puede hacer que el fiscal solicite un retraso en el proceso para analizar el caso con mayor profundidad.

La llegada de Hochman, quien cuenta con experiencia en casos complejos y de alto perfil, podría representar un giro significativo en la situación de los Menéndez. Aunque la posibilidad de que se posponga la audiencia puede parecer desalentadora para algunos, Anamaría enfatiza que una revisión completa del caso podría ser crucial para Erik y Lyle, ya que garantizaría que todos los elementos de evidencia y las apelaciones presentadas sean analizados a fondo.

Sin embargo, Anamaría también compartió una preocupación más personal y emotiva. Según su declaración, la familia enfrenta otra dificultad: las tías de los hermanos Menéndez, que han sido pilares fundamentales en su defensa, están lidiando con problemas graves de salud debido a su avanzada edad.

"Nada me gustaría más que verlas abrazar a sus sobrinos que tienen meses defendiendo", expresó Anamaría en el video, reflejando el anhelo de la familia de una reunión que pueda ofrecer un cierre y una reconciliación después de tantos años de separación y dolor.

La situación actual para Erik y Lyle Menéndez es un compendio de variables legales y afectivas que mantiene a sus seguidores en vilo. Si bien la posibilidad de un aplazamiento en la audiencia añade tensión al proceso, también abre una nueva puerta para el análisis detallado que podría beneficiar a los hermanos. En cuanto a las tías de los Menéndez, la esperanza de una reunión parece impulsar aún más los esfuerzos de la familia y sus abogados.

Con el respaldo de Anamaría y los recursos legales disponibles, el futuro de Erik y Lyle Menéndez sigue siendo incierto, pero está lejos de haberse escrito.

Mensaje de Anamaría Baralt (Traducido al español)

"Tiempo para otra actualización, he visto algunos videos en redes sociales con cierta información que no es certera sobre lo que sabemos y lo que no...Hablemos primero de la modificación de sentencia, el fiscal Nathan Hochman, él toma posesión el 2 de diciembre, y la audiencia es el 11, eso le da 9 días y el lo ha dicho claramente que quiere revisar todos los documentos, evidencias, y todo lo importante, y todo eso está bien, no quiero darles a entender que está a favor o en contra de lo que recomendó el fiscal actual George Gascón.

El quiere revisar todo él mismo. Creería que quiere mover la fecha para darse más tiempo de revisar todo. Y yo, de manera egoísta, quiero que esto se agilice porque quiero que Lyle y Erik salgan, y porque siempre estoy pensando en mis tías, una de 93, y mi madre que está batallando un cáncer. No quiero que e esto se alargue tanto para que estas mujeres no se reúnan con sus sobrinos. Nunca menciono a mi tía Martha, pero ella tiene un Alzheimer avanzado, así los liberaran hoy, probablemente ella ya no sepa quienes son, lo que es trágico, porque ella pasó toda su vida defendiéndolos con todo lo que tiene.

Con respecto a la clemencia, esa fue una petición al gobernador, sé que mucha audiencia y seguidores son internacionales y quizás no estén al tanto de la política internacional, pero de eso no se trata esto. Lo cierto es que el gobernador de California está ocupado preparando al estado para todo lo que implica una administración de Trump, y no se si mis primos estén ocupando su tiempo en este momento y no esté revisando la petición de clemencia, no sólo la de mis primos, sino muchas otras. ¡No tengo mucha información al respecto! Si trabajas en el gobierno y tienes información agradezco que la compartas, pero tengo una idea que él va a dejar que esto se lleve a cabo en las cortes.

Así que como se vería esto, llega el nuevo fiscal y sigue las recomendaciones del anterior, digamos que el juez está de acuerdo y asegura que mis primos son elegibles para libertad condicional, eso sería un proceso largo, 6 meses o más. y una serie de protocolos que puede tomar casi un año, sin garantías definitivas. De nuevo, espero que el tiempo se acelere, no quiero dar la impresión que no estoy agradecida, pues finalmente tenemos esperanza, aunque sí esté esperando un resultado más rápido."