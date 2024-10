¡Agárrense, que esto se pone bueno! La reina del narcodrama, Kate Del Castillo, acaba de lanzar un misil verbal directo a Donald Trump, y el impacto promete sacudir las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La actriz mexicana, conocida por su papel en 'La Reina del Sur', no se anduvo con rodeos y le dijo sus verdades al expresidente, dejando claro que los latinos no se van a quedar callados en esta contienda electoral.

Kate, quien lleva más de dos décadas viviendo en Los Ángeles, explotó durante una entrevista en 'Despierta América'. Con la voz entrecortada y visiblemente molesta, la actriz soltó la bomba: "Con qué pantalones nos están insultando todos los días, diciéndonos que somos violadores, criminales".

La hija del legendario Eric Del Castillo no se guardó nada y continuó: "Me llena de coraje, porque no es justo para nosotros los latinos que somos inmigrantes y que estamos aquí para buscar una mejor vida y que les hemos dejado un montón de dinero".

Pero Kate no está sola en esta lucha. Se ha unido a otros pesos pesados de la música latina como Los Tigres del Norte, Alejandro Fernández y Carín León en la campaña "Ya estuvo".

"Nosotros tenemos voz y la tenemos que poner allá afuera. Somos voz para todos los latinos que no se les escucha", declaró la actriz.

Las palabras de Kate Del Castillo no son solo un desahogo personal. Representan el sentir de millones de latinos en Estados Unidos que se sienten atacados por la retórica de Trump. Con más de 62 millones de hispanos en el país, este grupo étnico tiene el poder de inclinar la balanza en las elecciones presidenciales.

En un giro interesante, Kate mostró su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris: "Vamos a hacer un mundo donde a los latinos no nos estén atacando día a día. Ya no me quiero defender de un gobierno... Kamala Harris es la mujer que nos entiende". Esta declaración podría tener un impacto significativo en el voto latino, especialmente entre las mujeres.

¡La historia se repite!

Esta no es la primera vez que Kate Del Castillo se enfrenta a Trump y es que en varias entrevistas la actriz ya ha expresado su descontento con el mandato de Trump, calificándolo como "lo peor que le había pasado a la humanidad".

Ahora, con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, las palabras de Kate Del Castillo podrían tener un efecto dominó. ¿Veremos a más celebridades latinas alzando su voz? ¿Cómo responderá el equipo de campaña de Trump? Una cosa es segura: la batalla por el voto latino está más caliente que nunca.