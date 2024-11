Parece ser que, al menos desde el lanzamiento de 'The Batman' en 2022 y ahora recientemente con el éxito de 'The Penguin', Warner Bros quiere hacer las cosas bien y no seguir con errores que cometieron con los del universo de CD y el fracasado proyecto de 'Justice League' o 'Suicide Squad'. Por ello el director de la cinta, Matt Reeves, ya se encuentra en conversaciones para una segunda temporada de la serie del villano de Ciudad Gótica y también reveló la fecha de la continuación de la cinta de Robert Pattinson.

El recibimiento que tuvo el capítulo final de 'The Penguin' sorprendió a todos, incluso hasta los más escépticos que veían con recelo un nuevo reinicio del superhéroe tras la exitosa trilogía de Christopher Nolan. Pero ahora, al parecer, las cosas están bien encaminadas.

La actuación de Colin Farell, la historia, lo que puede llegar a ocurrir y su futuro como el principal villano de Batman hicieron en Reeves que tuviese la intención de crear una nueva historia ideal, pero no nada que sirva de relleno.

"Queremos regresar y hacer algo genial. Eso es lo que estamos discutiendo ahora. Creemos que habrá algo interesante, pero estamos en una etapa inicial. Sin embargo, es emocionante. Es muy gratificante", dijo Reeves en recientes declaraciones para Entertainment Weekly.

La primera temporada del Pingüino -y que parecía ser la única- contó con ocho episodios, que según plataformas como IMDb la catalogaron dentro de las mejores series del año con una puntuación colectiva de 8.8/10. Esto explicaría las intenciones de Reeves de continuar con la historia siempre y cuando la misma sea interesante al espectador, no para "estirar el chicle" como también citó.

¿Segunda temporada de 'The Penguin' antes que 'The Batman 2'?

Con el final de temporada de 'The Penguin' y -SPOILER- los segundos finales donde aparece la batiseñal, como la única referencia a Batman -FIN DEL SPOILER-, horas más tarde llegó la confirmación de que 'The Batman 2' llegará a los cines pero no antes del 2 de octubre de 2026.

Parece muy lejana la fecha, pero para compensar la espera HBO podría dar luz verde a una segunda temporada de 'The Penguin' que cuente más sobre el imperio que ahora el personaje espera montar en Gotham, sobre todo luego que se quedara sin obstáculos para conseguir las metas que tiene a largo plazo.

Con una hipotética segunda temporada podrían ampliar aún más el universo de Batman, pudiendo introducir personajes clásicos como Robin, Harvey Dent o el regreso de otros protagonistas que ya vimos en 'The Batman' como Catwoman (Zoe Kravitz).

De cualquier manera los fanáticos del superhéroe Murciélago pueden estar tranquilos de que en esta ocasión se están haciendo las cosas bien, esperando que esta vez sea la última en la que Warner Bros se viera obligado a aplicar un reinicio para seguir facturando a costilla de uno de los personajes más seguidos en el mundo de las historietas.