In English

Durante su reciente aparición en The View, el magnate de los medios Tyler Perry compartió información sobre su viaje de salud mental, admitiendo que está en terapia por primera vez "Estoy viviendo la parte más libre y mejor de mi vida", compartió.

"Estuve atado por tanto trauma, tanto dolor, tanta angustia y desamor. Se lo recomendaría a cualquiera —el terapeuta adecuado. Porque los incorrectos te volverán loco. Pero el terapeuta correcto, sí, sin duda".

Perry profundizó aún más, compartiendo que su terapeuta en un momento sugirió que podría estar en el espectro. "Querían hacerme pruebas para el autismo y ver si estaba en el espectro debido a la forma en que veo las cosas", reveló en el programa de televisión de la cadena ABC.

"Podía ver múltiples cosas, pero luego nos dimos cuenta de que era porque estuve en una experiencia tan traumática; siempre estaba tratando de sobrevivir. Así que todo en mí estaba en estado de hipervigilancia. ... Ahora, cuando trabajo, estoy prestando atención a todo".

Perry compartió que, aunque conocía sus luchas internas y sus dificultades en lo que se refiere a su salud mental, la terapia le permitió comprender qué hacer con ellas.

"Sabía todo el trauma y tenía todas las herramientas para entenderlo, porque como escritor siempre buscaba las motivaciones de mis personajes y usé eso para mí mismo. Pero no tenía la comprensión de, ahora tengo la información, ¿qué haces con ella? Así que obtener la información fue muy poderoso", confesó en una de las charlas más vulnerables que ha tenido públicamente sobre su situación.

Te puede interesar: Ana de la Reguera habla de su tratamiento de fertilidad y sus deseos de ser madre

El artista ha hablado antes sobre el abuso que vivió en su infancia a manos de su padre, quien abusaba de toda la familia y sufría de adicciones.

El director, actor y dueño de estudios ahora vive su vida más saludable y exitosa, promoviendo su nuevo drama histórico de guerra en Netflix, 'The Six Triple Eight'. Está protagonizado por Kerry Washington, Ebony Obsidian, Susan Sarandon y Oprah Winfrey.

¿Su consejo para aquellos en su propio viaje?

Enfrentar el dolor. "Me he enfrentado a todo ese dolor, abrí los brazos de par en par, abracé cada parte de él, miré la vergüenza, me sumergí en ella y le quité el poder para poder sanar", dijo a la audiencia de 'The View', que se graba ante un público en vivo.

Además, admitió que había decidido atender su salud mental con un profesional gracias a un consejo de la panelista y comediante Joy Behar.