¡El talento es cosa de familia! Marjorie Finlay, abuela materna de Taylor Swift, fue una talentosa cantante de ópera y personalidad televisiva que dejó una marca significativa en la escena musical de Latinoamérica.

Nacida el 5 de octubre de 1928 en Memphis, Tennessee, Marjorie desarrolló una pasión por la música desde temprana edad, obteniendo en 1949 una licenciatura en Música en Lindenwood College.

Una historia digna de un cuento de hadas

Su carrera despegó en 1950 cuando ganó un concurso de canto en el programa de radio de ABC "Music With the Girls", lo que le permitió realizar una gira de 15 meses por Estados Unidos. Posteriormente, se trasladó a Nueva York para perfeccionar su técnica vocal bajo la tutela de reconocidos músicos.

Marjorie contrajo matrimonio con Robert Finlay en 1952, y debido a los compromisos laborales de su esposo, la pareja se estableció en diferentes países de Latinoamérica. Inicialmente, residieron en La Habana, Cuba, y luego se trasladaron a Puerto Rico, donde Marjorie se integró plenamente en la escena artística local.

En Puerto Rico, Marjorie se convirtió en una figura destacada al tener su propio programa de televisión y servir como maestra de ceremonias en "El Show Pan-Americano" en APA-TV, transmitido desde Santurce. Su carisma y talento la llevaron a presentarse en diversos clubes nocturnos y eventos culturales, consolidando su reputación como una soprano de renombre.

Además de su impacto en Puerto Rico, Marjorie realizó giras por Sudamérica, ofreciendo conciertos en países como Venezuela y México, donde lanzó un álbum que fue bien recibido por el público.

Un nexo inquebrantable sellado por la música

La influencia de Marjorie en Taylor Swift es evidente. Taylor ha mencionado en diversas ocasiones cómo su abuela fue una fuente de inspiración en su propia carrera musical.

Este vínculo se refleja de manera conmovedora en la canción 'Marjorie', incluida en el álbum "Evermore" lanzado en 2020. En esta melodía, Taylor rinde homenaje a su abuela, incorporando grabaciones de la voz operística de Marjorie, creando una conexión íntima entre ambas a través de la música.

La letra de "Marjorie" es un tributo a los consejos y enseñanzas que su abuela le transmitió, destacando la importancia de atesorar los momentos compartidos y las lecciones aprendidas. La canción ha resonado profundamente con los fans de Taylor Swift, quienes han elogiado la emotividad y sinceridad de la composición.

Letra de la canción 'Marjorie' (traducida al español)

Nunca seas tan amable que olvides ser astuta

Nunca seas tan astuta que olvides ser amable

Y si no supiera mejor,

Pensaría que me estás hablando ahora.

Si no supiera mejor,

Pensaría que aún estás aquí.

Lo que murió no se quedó muerto,

Lo que murió no se quedó muerto.

Estás viva, estás viva en mi cabeza.

Lo que murió no se quedó muerto,

Lo que murió no se quedó muerto.

Estás viva, tan viva.

Nunca seas tan educada que olvides tu poder,

Nunca ejerzas tanto poder que olvides ser educada.

Y si no supiera mejor,

Pensaría que me estás escuchando ahora.

Si no supiera mejor,

Pensaría que aún estás aquí.

Lo que murió no se quedó muerto,

Lo que murió no se quedó muerto.

Estás viva, estás viva en mi cabeza.

Lo que murió no se quedó muerto,

Lo que murió no se quedó muerto.

Estás viva, tan viva.

El frío del otoño que me despierta,

Amabas tanto los cielos ámbar,

Brazos largos y nados en aguas heladas,

Siempre ibas más allá de donde podían tocar nuestros pies.

Y me quejé todo el camino hasta allí,

En el viaje en coche de regreso y subiendo las escaleras.

Debería haberte hecho preguntas,

Debería haberte preguntado cómo ser.

Debería haberte pedido que lo escribieras para mí,

Debería haber guardado cada recibo del supermercado,

Porque cada pedazo de ti sería arrebatado de mí.

Vi cómo firmabas tu nombre: Marjorie.

Todos tus sueños acumulados en tus armarios,

Y cómo me los dejaste todos a mí.

Lo que murió no se quedó muerto,

Lo que murió no se quedó muerto.

Estás viva, estás viva en mi cabeza.

Lo que murió no se quedó muerto,

Lo que murió no se quedó muerto.

Estás viva, tan viva.

Y si no supiera mejor,

Pensaría que me estás cantando ahora.

Si no supiera mejor,

Pensaría que aún estás aquí.

Sé mejor,

Pero todavía te siento por todos lados.

Sé mejor,

Pero aún estás aquí.

Marjorie Finlay falleció el 1 de junio de 2003 en Reading, Pensilvania, pero su legado perdura no solo en la memoria de su familia, sino también en las contribuciones que realizó al mundo de la música y el legado que deja al mundo a través de su nieta, Taylor Swift.