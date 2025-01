El legendario promotor de boxeo Don King, quien lanzó las carreras internacionales de atletas como Julio César Chávez y Mike Tyson, y su empresa, Don King Productions (DKP), enfrentan una demanda de 3 mil millones de dólares interpuesta por BYD Management, LLC y su CEO, Cecil Miller.

La querella, presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, alega fraude, difamación, incumplimiento de contrato y otros cargos relacionados con la cancelación de un evento que conmemoraría el 50º aniversario del histórico combate 'Rumble in the Jungle'.

Según la demanda, King habría instado a Miller a organizar el evento 'Rumble in the Jungle 2' en África, específicamente en Nigeria, para celebrar el aniversario del emblemático combate entre Muhammad Ali y George Foreman de 1974.

Grandes pérdidas

Miller, confiando en la colaboración de King, inició los preparativos, que incluían una serie de combates de boxeo y actuaciones musicales de artistas de renombre. Sin embargo, cuando Miller solicitó a King su apoyo promocional, este supuestamente se retractó y negó cualquier asociación con el proyecto, emitiendo cartas de cese y desistimiento dirigidas a funcionarios nigerianos y compartiéndolas públicamente en redes sociales.

La cancelación del evento no solo representó una pérdida financiera significativa, sino que también privó al continente africano de una oportunidad para destacar en el escenario global. El "Rumble in the Jungle" original, celebrado en lo que hoy es la República Democrática del Congo, no solo fue un hito deportivo, sino también un evento cultural de gran relevancia. La conmemoración de su 50.º aniversario en Nigeria habría reforzado la conexión histórica y cultural entre el boxeo y África, además de promover el desarrollo económico y turístico en la región.

El legado de Don King

Nacido en 1931 en Cleveland, Ohio, Don King es una figura controvertida en el mundo del boxeo. A lo largo de su carrera, ha estado involucrado en numerosos escándalos y disputas legales. En su juventud, King estuvo implicado en actividades delictivas, incluyendo homicidios; en 1954, mató a un hombre en defensa propia durante un intento de robo, y en 1966, fue condenado por homicidio involuntario tras matar a un empleado que le debía dinero.

A pesar de su pasado, King logró ascender en el mundo del boxeo, promoviendo algunas de las peleas más emblemáticas de la historia, como el "Rumble in the Jungle" y el "Thrilla in Manila". Sin embargo, su carrera ha estado plagada de acusaciones de manipulación financiera y explotación de boxeadores. Figuras como Mike Tyson y Julio César Chávez han denunciado públicamente a King por prácticas deshonestas y apropiación indebida de ganancias.

La relación de King con boxeadores latinoamericanos ha sido particularmente polémica. Manejó las carreras de destacados pugilistas mexicanos como Chávez, Salvador Sánchez y Marco Antonio Barrera. Sin embargo, varios de ellos lo acusaron de prácticas poco éticas. Chávez, por ejemplo, ha declarado que King no solo se apropió de grandes sumas de sus ganancias, sino que también lo indujo a una vida de excesos que derivó en una fuerte adicción a la cocaína.

La demanda actual presentada por Cecil Miller y BYD Management no solo busca una compensación económica, sino también una disculpa pública por parte de King y su empresa. Este caso resalta la importancia de la integridad y la responsabilidad en las colaboraciones globales, especialmente en eventos destinados a promover la unidad y el desarrollo en regiones como África. La comunidad del boxeo y el público en general estarán atentos al desenlace de este litigio, que podría tener implicaciones significativas para la reputación y el legado de Don King en el mundo del deporte.