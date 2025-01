Cada edición de La Casa de los Famosos deja un sinfín de dramas y polémicas que, aún después de finalizar la competencia, siguen dando de qué hablar, tal cómo ha sido el caso del actor mexicano Paulo Quevedo. Su experiencia le ha costado caro, aunque parece que le gustó, pues es uno de los nombres que más suenan para LCDLF All Stars.

Quevedo fue una de las últimas incorporaciones en la cuarta temporada del show producido por Telemundo y su paso dejó un escándalo que lo llevó hasta la separación de su entonces pareja y el declive de su imagen. Esto ha sido una sorpresa, pues su carrera, aunque no cumplió la promesa de sus inicios había sido estable. Su imagen era bastante buena.

Paulo César Quevedo de la Vega nació en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, el 1 de febrero de 1975. Inició su carrera con pequeños papeles en producciones de Televisa como 'Mi Querida Isabel', 'Almas Rebeldes', y 'Amigas y Rivales'.

Paralelo a su carrera como actor, decidió también incursionar en la música y fue parte de la banda masculina 'Tierra Cero' en 1997. Posteriormente, dejaría la agrupación y se volvería parte del grupo 'Cairo' junto a los también actores Gabriel Soto y Roberto Assad.

Sin embargo, le pondría especial énfasis a su carrera actoral y encontraría su lugar en Telemundo uniéndose al elenco de producciones como 'Doña Bárbara', 'Marido en Alquiler', 'La Piloto 2', 'Reina de Corazones', entre otras. Además, participó en el reality 'Protagonistas de la Fama VIP' en 2004.

En cuanto a su vida personal, estuvo envuelto en una polémica de infidelidad durante su participación en la telenovela 'La Mujer en el Espejo', donde se le involucró con Paola Rey, la enterna Ximena Elizondo de 'Pasión de Gavilanes'. La actriz colombiana en aquel entonces se encontraba comprometida con Jorge Cárdenas.

Si bien Paulo no se encontraba en una relación en ese momento, se le señaló por la ruptura del compromiso de su compañera de elenco.

Sin embargo, ese escándalo queda muy pálido en comparación al que desató la influencer y también exparticipante de LCDLF4 Cristina Porta, quien aseguró que tuvo un romance con el artista. Además, contó que Paulo le había dicho que estaba soltero, mientras estuvieron en La Casa.

"Me llevó a una esquina, se tapó el micrófono y me dijo que no estaba en ninguna relación", explicó la española. Ante el público, Paulo estaba casadísimo con la presentadora y actriz argentina Rosina Grosso, con quien tienen un hijo llamado Dylan, quien nació en agosto de 2021. La separación se anunció a mediados de 2024.

Durante su estadía en el reality el actor creó un fuerte vínculo con Porta, lo que ellos defendían como una amistad, para muchos al exterior fue interpretado como una relación.

Al finalizar el programa, ambos sostenían que se trataba solamente de una amistad y que si seguían en contacto luego del show era simplemente porque eran amigos. La noticia del divorcio de Paulo sorprendió a todos en junio del año pasado y los rumores de una infidelidad con Cristina no tardaron en hacerse presente.

A pesar de ello, tanto Paulo como Cristina mantuvieron que eran solo amigos. El actor incluso aseguró que la española no tenía nada que ver en la decisión, aunque tampoco dio detalles de los verdaderos motivos.

La trama sobre su divorcio ha dado recientemente un giro que ha revivido las acusaciones de infidelidad luego de que se filtraran unos audios en los que el mexicano admite sentir atracción por Cristina, poniendo a Paulo en el ojo del huracán.

Aparentemente, Paulo habría enviado dichos audios a Maripily, con quien también se encuentra enemistado por otra polémica. En ellos, el también modelo confiesa su interés por la española, pero también la señala de infiel, dando a entender que hubo algo entre ambos.

Paulo no tuvo filtro alguno se refirió a Cristina como "es una mitómana, es una mentirosa. Ya le he cachado tantas mentiras, es tan infiel, o sea, es tan infiel, promiscuidad a todo lo que da".

Además, parece amenazar a la misma Cristina asegurando se está guardando todo para poder enfrentarla cuando se vean al interior de la casa más famosa de la televisión.

Por su parte, Cristina no se quedó atrás y le respondió al actor dando su versión de los hechos. De acuerdo con la periodista, Paulo era una persona tóxica y aunque sí llegó a quererlo, le dejó claro que no quería estar con él.

"Durante muchos meses no has respetado que yo no quería estar contigo y no porque yo no hubiese sentido nada, sino porque yo ya había tomado la decisión de que yo no iba a estar en una relación tóxica nunca más porque hoy gracias a Dios he aprendido a amarme más antes que a nadie", declaró de forma tajante Cristina en una transmisión en vivo.