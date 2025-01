En un emotivo discurso en un reciente acto promocional de su película 'Bogotá: La ciudad de los perdidos', el actor surcoreano Song Joong-ki se derrumbó ante las dificultades de la película en taquilla desde su estreno el 31 de diciembre de 2024.

Al parecer, durante el acto, Song lloró visiblemente al oír al también actor Lee Sung Min, que comentó con franqueza que el estacionamiento del cine estaba casi vacío.

Lee dijo: "Cuando vine, me sentí triste porque no había casi autos. Parecía que apenas había gente en el teatro. Probablemente haya muchas razones, pero es muy duro para los actores cuando no hay público en el teatro. Sobre todo cuando se estrena una película en esa época, siento que quiero morir".

Song movió la cabeza en silencio mientras Lee seguía adelante, con la esperanza de que los fans apoyaran su película: "Pero aun así, los actores son los que tienen que soportarlo".

Por favor, dennos mucha fuerza para que nuestra película vaya bien hasta el final y ayúdennos a terminarla bien", dijo Lee.

Cuando le llegó el turno a Song, habló de cómo sentía que se había convertido el cine coreano en la era moderna. "Tener una película en los cines ahora mismo, sinceramente, ya es una bendición", dijo.

"Redoblé mis esfuerzos en promoción porque quería dar a conocer esta película y maximizar su presentación".

Las dificultades del cine de Corea del Sur

A Song se le salieron las lágrimas al describir los obstáculos a los que se enfrenta la industria. Tras hacer una pausa, con la voz temblorosa, dijo entre lágrimas: "Me da escalofrío sólo de hablar de esto..." y la palabra "gracias"' salió de su boca.

A 'Bogotá: City of the Lost' le ha ido mal en taquilla, con apenas 400 mil espectadores, por debajo del umbral necesario para considerarla un éxito de los 3 millones.

Ha sido el tercer fracaso de taquilla consecutivo de Song Joong Ki, tras 'Hopeless' en 2023 y 'My Name Is Loh Kiwan'.

Las películas de Song han sido criticadas, argumentando que la confianza del público ha ido disminuyendo debido a la torpe pronunciación de las canciones, así como en el contacto espacial y emocional con el espectador.

Además de todo eso, el actor ha sido condenado por llamar a su mujer "esa chica" durante una entrevista en YouTube, lo que muchos consideraron condescendiente.

Las dificultades en la carrera cinematográfica de Song se deben a que la industria cinematográfica coreana en general atraviesa tiempos difíciles, y los dos actores piden más apoyo del público en estos tiempos difíciles para la industria.