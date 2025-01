In English

Park Seo Jeon, Yoo Yeon Seok y Ahn Bo Hyun son algunos de los actores más populares de la televisión y el cine de Corea del Sur que dejaron a sus fans en shock con comentarios machistas. Sin embargo, tristemente, la lista de estrellas de los K-Dramas que han dicho cosas anticuadas o afirmaciones misóginas y prácticamente insultantes no se reduce a ellos.

Las desafortunadas palabras incluyen burlas al feminismo, críticas a las mujeres que trabajan fuera del hogar y hasta acusaciones de que las mujeres son "cazafortunas".

Park Seo Joon

El actor de la película ganadora del Oscar 'Parasite' y dramas de éxito como 'Fight for My Way' y 'What's Wrong with Secretary Kim' fue criticado en 2021 cuando salió a la luz una entrevista de 2014, en la que dijo que la mujer que se case con él algún día tiene que dejar de trabajar para tener hijos y ser ama de casa.

Park Seo Joon también afirmó que los niños que no reciben cuidados maternos pueden volverse "problemáticos o incluso delincuentes". Los fans no tardaron en acudir a las redes sociales, acusándolo de tener opiniones "anticuadas" y "patriarcales".

Kim Young Kwang

Una entrevista en Vogue en la que Kim Young Kwang describía a las mujeres con "pantorrillas gruesas" como "patéticas" y "feas" estuvo a punto de acabar con la carrera del actor y modelo en 2013.

Años antes, en 2008, Kim dijo otras cosas alarmantes, como cuando arremetió contra la forma en que las mujeres "se sientan con las piernas abiertas en skinny jeans o minifaldas", aunque en ese entonces replicó que sus palabras habían sido "malinterpretadas".

A pesar de sus disculpas, la indignación persistió, y muchos lo acusaron de avergonzar sus cuerpos y lo juzgaron de superficial. Un usuario comentó: "Se nota claramente que piensa así de verdad".

Park Hae Jin

Conocido por su participación en producciones como 'From Now On, Showtime!' y 'Kkondae Intern', Park Hae Jin nunca ha podido desprenderse de sus comentarios machistas, como cuando le pidió a MC Kang Soo Jung que perdiera peso en un programa de televisión y sugirió que algunas famosas debían someterse a diferentes tipos de cirugía plástica.

Además, llamó a otras mujeres de "cazafortunas"y dijo cosas desatinadas sobre las mujeres transgénero.

Las fans le han llamado "repugnante" debido a su obsesión por el aspecto de las mujeres. Un internauta llegó a decir: "no se salga de su carril y limítese a actuar".

Yoo Yeon Seok

En una entrevista para promocionar la producción 'Mood of the Day', Yoo Yeon-Seok dijo a las mujeres interesadas en una cita que lleven "ropa transparente", y que se sabe desde "una milla de distancia que una mujer que usa una camisa de cuello de tortuga no está interesada".

Cuando se notó que su compañera de reparto Moon Chae Won se sintió incómoda por sus palabras, Yoo añadió: "Por eso no tienes novio".

Los fans se lanzaron a las plataformas en línea para criticar sus comentarios por misóginos, y muchos expresaron su decepción por su comportamiento tan "desubicado" hacia el género femenino.

Yoo Ah In

Yoo Ah In se ha visto envuelto en varios escándalos. Sin embargo, su declaración misógina del 2017 sigue siendo la que más destaca.

En respuesta al inocente tuit de una fan, respondió: "¿Alguna vez te ha dado una paliza un calabacín?". - Una analogía que no se puede encontrar en un diccionario coreano estándar, pero que se considera agresiva contra las mujeres. A continuación se burló de las feministas y rezó sarcásticamente por sus detractores.

La reacción fue enorme. Intentó controlar los daños y se definió a sí mismo como "feminista", pero los críticos respondieron citando su historial de comentarios incendiarios como prueba de lo contrario.

Ahn Bo Hyun

En 2021, Ahn Bo Hhyun se encontró en el centro de la polémica cuando se hizo público estaba suscrito a controvertidos canales antifeministas en YouTube.

Los espectadores también sacaron a la luz un vídeo de detrás de las cámaras de 'Yumi's Cells' en el que aparecía despectivo con una empleada que sostenía su guión.

Sin embargo, para los fans, la defensa de su estilista no se sostuvo. Un internauta dijo: "Su comportamiento en general es preocupante".

Especialmente tras su reciente relación sentimental con Jisoo, de BLACKPINK, las sospechas sobre sus aparentes tendencias misóginas alimentaron la necesidad de aplicar una regulación de los medios de comunicación.

Estas polémicas ilustran cómo las palabras de los personajes públicos pueden influir drásticamente en su imagen.

Para los aficionados, es un llamamiento a no idolatrar tan rápidamente la pantalla y preguntarse en qué creen y representan realmente sus estrellas favoritas.