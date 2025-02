In English

En una impactante entrevista, los cinco integrantes de la boy band Day26 — Robert Curry, Brian Angel, Willie Taylor, Qwanell "Que" Mosley y Michael McCluney — rompieron el silencio sobre un escalofriante episodio relacionado con Sean "Diddy" Combs, que marcó sus vidas.

Según relataron en una conversación con VladTV, Mosley recibió un correo electrónico de su exmentor, Sean "Diddy" Combs, con referencias crípticas a sa

crificios humanos, lo que dejó al grupo profundamente afectado y en estado de shock.

Day26 fue formado en agosto de 2007 cuando Diddy los seleccionó en la final del reality show de MTV 'Making the Band 4'. Su álbum debut, Day26, lanzado el 25 de marzo de 2008, debutó en el No. 1 de la lista Billboard 200, con el sencillo "Got Me Going" presentado en la final del programa.

Sin embargo, su éxito se vio empañado por conflictos internos y problemas con su sello discográfico. Ahora, con las recientes revelaciones sobre el productor musical, su historia toma un giro aún más oscuro.

Un mensaje inquietante que lo cambió todo

Durante la entrevista publicada el martes 4 de febrero, Mosley habló con evidente angustia sobre el impacto que tuvo el supuesto mensaje en su salud mental y emocional.

"¿Y qué pasa con el trauma que me hiciste pasar cuando leí ese correo? No es solo Sean el culpable, todos son jodidamente culpables", expresó, visiblemente afectado.

Aunque ninguno de los miembros reveló el contenido exacto del correo, describieron la experiencia como aterradora. Algunos incluso rompieron en llanto al leerlo, incapaces de procesar por qué su antiguo mentor les enviaría un mensaje tan perturbador.

"Lo voy a decir de forma muy breve: todo se sintió como algo sacrificial", declaró Mosley, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar su reacción. Al ser presionado para dar más detalles, se mostró reacio. "No quiero sonar como un conspiranoico, porque no lo soy. Pero cuando estás bajo el poder de alguien... es que no puedo entrar en detalles ahora. Solo puedo decirte que se sintió como algo sacrificial, algo muy aterrador y extraño, al punto que corrí a buscar ayuda."

Miedo por su seguridad y consecuencias en su salud mental

El miedo que despertó el correo llevó a Mosley a temer por su vida.

"Corrí a mi doctor, hablé con mi familia, hablé con la gente a mi alrededor, porque pensé: 'Si esto es cierto y termino desaparecido o muerto, quiero que sepan la verdad'", reveló.

Su trauma tuvo repercusiones duraderas, llevándolo a recibir tratamiento psiquiátrico de por vida. "Tengo que recibir una inyección en el brazo cada mes por mi salud mental... Me diagnosticaron esquizofrenia y bipolaridad," confesó entre lágrimas. "Me perdí a mí mismo por años. Estaba volviéndome loco tratando de entender qué estaba pasando. Agradezco a Dios que me sacó de esa situación, porque pudo haber terminado muy mal".

El cantante también aseguró que, si no hubieran salido a la luz las acusaciones actuales contra Diddy, él nunca habría hablado sobre su experiencia.

"No iba a delatarlo. Solo iba a lidiar con eso. No entiendo cómo alguien puede ser tan malvado... No entiendo por qué alguien querría hacerles daño a personas talentosas y apasionadas. No entiendo cómo alguien puede sentarse, planear lastimar a alguien y después reírse de ello".

Una revelación que sacudió al grupo

Los otros miembros de Day26 también expresaron su desconcierto al enterarse del contenido del supuesto correo.

"Estábamos en lágrimas. Nos afectó de verdad", comentó Curry.

Por su parte, Taylor afirmó que jamás esperó algo así de Diddy y que al principio pensaron que se trataba de una broma macabra. Sin embargo, al releer el mensaje, comprendieron la gravedad de su contenido.

Durante la entrevista, también se les preguntó si habían estado cerca de Cassie Ventura mientras trabajaban con Bad Boy Records.

"Sí, era nuestra amiga cercana", respondió Curry, asegurando que nunca fueron testigos de abuso por parte de Diddy hacia la cantante. También reveló que no tenía conocimiento de las acusaciones sobre el supuesto uso de aceite para bebé por parte del productor, y que se enteró de estos señalamientos a través de redes sociales.

Mosley, sin embargo, insistió en que Diddy representa un peligro no solo para sí mismo, sino para el mundo.

"Es una situación aterradora. No es solo él quien podría hacerte daño, es la gente que lo rodea", advirtió.

El testimonio de los integrantes de Day26 se suma a una creciente ola de acusaciones contra Diddy, quien enfrenta múltiples demandas y un escrutinio cada vez mayor sobre su comportamiento dentro de la industria musical.