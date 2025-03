El director brasileño Walter Salles llamó la atención de la industria del cine y del entretenimiento no solo por su película nominada al Oscar 'I'm Still Here', sino también por ser uno de los cineastas más ricos del mundo.

Los detalles de su fortuna

Con un patrimonio de $4.5 mil millones de dólares, Salles solo es superado únicamente por George Lucas y Steven Spielberg con $5.3 mil millones de dólares, y aunque su carrera como cineasta ha sido exitosa con proyectos como la ya mencionada 'I'm Still Here', 'Diarios de Motocicleta' y 'Estación Central', sin olvidar su papel como productor en la famosa película 'Ciudad de Dios', su riqueza no proviene únicamente de sus trabajos de cine.

Lo cierto es que Salles es parte de una familia que a través de los años ha consolidado su posición económica a través del negocio de los bancos.

El abuelo del aclamado director, João Moreira Salles, fue el encargado de iniciar el patrimonio familiar luego de fundar la Casa Bancaria Moreira Salles. Del mismo modo, el padre del cineasta, Walter Moreira Sales, heredó la empresa renombrándola como Unibanco.

Sin embargo, Moreira Salles no solo se dedicó a las actividades bancarias, ya que también formó una carrera en la diplomacia brasileña, ejerciendo como ministro de Hacienda y embajador en Estados Unidos en dos ocasiones.

Aún así, la tradición familiar y el interés por mantener vivo el negocio iniciado por João no terminó con él. Uno de los hermanos mayores del cineasta, Pedro Moreira Salles continuó el legada familiar haciéndose cargo de la casa bancaria. Debido al éxito y las ganancias que la empresa seguía generando, en 2008, Pedro tomó la decisión de fusionar Unibanco con otra de las empresas bancarias más importantes de Brasil, Banco Itaú, para conformar el conglomerado Itaú Unibanco.

Sus actividades en el banco le han dejado a Pedro un patrimonio de $6.2 mil millones de dólares, estando detrás de su hermano, el empresario Fernando Moreira Salles, con una riqueza de $6.7 mil millones de dólares.

Al igual que el resto de sus familiares, Walter también pensó en dedicarse a las actividades bancarias, llegando a obtener su título en Economía de la Pontificia Universidad Católica en Río de Janeiro. Sin embargo su gusto por el cine hizo que su vida tomara otro rumbo llevándolo a estudiar una maestría en comunicación audiovisual en la Universidad de California.

Es así como el negocio familiar y su trabajo tras de cámaras consolidaron al cineasta brasileño en uno de los más ricos en todo el mundo, siendo incluso, el nominado a los Oscar de mayor patrimonio, seguido por la artista Selena Gómez con $1.3 millones de dólares.