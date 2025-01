In English

El artista estadounidense Kanye West comenzó el 2025 con el pie derecho al anunciar su regreso al exclusivo club de los multimillonarios, del que había salido por comentarios inapropiados y escándalos públicos.

A través de su cuenta de Instagram, el rapero compartió un comunicado de Eton Ventures que confirma que su fortuna ha vuelto a superar los mil millones de dólares, alcanzando un estimado de 2.77 mil millones de dólares, acompañando de un guiño a su icónica canción de 2007, 'Can't Tell Me Nothing'. El análisis incluye el valor de su aclamado catálogo musical y su participación en la marca Yeezy como elementos clave de su recuperación financiera.

West acompañó la publicación con la frase "LAA LA LA LA," en referencia a la introducción de su éxito, donde canta: "Wait 'till I get my money right."

Este hito representa un importante regreso para el multifacético artista, quien en 2022 perdió su estatus de multimillonario según Forbes. En ese momento, la revista informó que la fortuna de West se desplomó luego de que Adidas rompiera su relación comercial con él debido a comentarios antisemitas y la polémica por usar una camiseta vinculada al KKK. La terminación del contrato, que representaba 1.5 mil millones de dólares de su patrimonio, redujo su fortuna a unos 400 millones de dólares, basados principalmente en bienes raíces, efectivo y su catálogo musical.

West ha tenido una relación complicada con Forbes, ya que en varias ocasiones ha disputado las cifras que la publicación asigna a su patrimonio. Cuando apareció por primera vez en la lista de multimillonarios, aseguró que su fortuna era de 3.3 mil millones de dólares, muy por encima de las estimaciones oficiales.

Ahora, con su fortuna restaurada, West no ha dudado en presumir su éxito financiero. A principios de este mes, reveló que ganó 2 millones de dólares en solo 24 horas.

El catálogo musical de West, uno de los pilares de su recuperación económica, sigue fortaleciéndose. Actualmente, está trabajando junto a su hija, North West, en el álbum debut de la pequeña, titulado Elementary School Dropout. Al mismo tiempo, prepara el lanzamiento de su propio álbum, Bully. Aunque ambos proyectos aún no tienen fecha oficial de estreno, las expectativas entre sus seguidores van en aumento.

Para Kanye West, 2025 promete ser el año de la revancha, demostrando una vez más que el artista, diseñador y empresario sabe cómo superar cualquier obstáculo y regresar más fuerte que nunca.