Después de su sorpresiva eliminación de La Casa de los Famosos All-Stars, el actor mexicano, Salvador Zerboni, no se quedó callado y reveló un proyecto que tiene a todos con la boca abierta: ¡El regreso de 'El Ratas' en un spin-off de 'La Reina del Sur'!

Zerboni, conocido por su papel del villano Ramiro 'El Ratas' Vargas en la primera temporada de 'La Reina del Sur', compartió la noticia durante una entrevista en el programa Sale el sol de Imagen Televisión. "Estamos haciendo el spin-off de 'El Ratas', esta serie tan aclamada que a tanta gente le gustó", contó el actor, dejando a todos con ganas de más.

"Vamos a sacar al personaje y vamos a hacer la vida del personaje, estamos viendo si va a ser el después o el antes", reveló el actor.

El spin-off llega en un momento perfecto para los fans de La Reina del Sur

La serie original, basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, ha tenido un éxito arrollador con tres temporadas hasta ahora. La más reciente, que se emitió entre octubre de 2022 y enero de 2023, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla.

Pero, ¿qué podemos esperar de este spin-off? Zerboni no quiso dar muchos detalles específicos. "Estamos en conversaciones. Espérame, ya di la primicia, no demos tanto", dijo el actor, dejando a todos con la intriga. Lo que sí sabemos es que el proyecto busca satisfacer la demanda de los fans que quieren ver más de El Ratas.

Tras el anuncio de Zerboni, los fans de 'La Reina del Sur' están emocionados por la posibilidad de volver a ver al carismático villano. Algunos especulan sobre si el spin-off explorará los orígenes de El Ratas o si continuará su historia después de los eventos de la primera temporada.

La primera temporada de 'La Reina del Sur', protagonizada por Kate del Castillo, se estrenó en 2011 y se convirtió en un fenómeno de la televisión hispana. Con un presupuesto de 10 millones de dólares, fue la telenovela más cara producida por Telemundo en ese momento. El personaje de Zerboni, El Ratas, se ganó el corazón de los fans con su interpretación del villano carismático.

El anuncio de Zerboni ha dejado a todos con ganas de más

¿Veremos a Kate del Castillo haciendo un cameo en el spin-off? ¿Se cruzará la historia de El Ratas con la de otros personajes de La Reina del Sur? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el regreso de El Ratas promete ser uno de los eventos televisivos más esperados del año.

Mientras esperamos más detalles sobre el spin-off, los fans pueden disfrutar de las tres temporadas de La Reina del Sur disponibles en Netflix. La serie sigue la vida de Teresa Mendoza, interpretada por Kate del Castillo, en su ascenso al poder en el mundo del narcotráfico internacional.

El spin-off de El Ratas se suma a la creciente tendencia de expandir universos de series populares. La Reina del Sur ya cuenta con una adaptación en inglés, 'Queen of the South', protagonizada por Alice Braga, que se estrenó en 2016 en USA Network. Este nuevo proyecto promete ampliar aún más el mundo creado por Pérez-Reverte.

¿Qué pasó con Zerboni en La Casa de los Famosos All-Stars?

El actor fue el primer eliminado de la competencia, algo que ni él mismo se esperaba. "Yo me pregunté qué hice o qué pasó o qué no hice, eran todas estas preguntas que salí haciendo un berrinche como hace mucho no me pasaba porque estaba anonadado", confesó Zerboni.

La noticia también ha reavivado el interés en la participación de Zerboni en La Casa de los Famosos All-Stars. Aunque fue el primer eliminado, el actor no descarta la posibilidad de regresar. "Si la gente me empodera, que es lo único que me podría empoderar, el cariño de la gente, como lo he visto en las redes, lo cual estoy muy agradecido... Todo se puede al final de la historia", comentó Zerboni.