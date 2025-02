La sorpresiva eliminación de Salvador Zerboni en La Casa de Los Famosos All Star ha dejado atónitos a los fanas, miembros de la casa e incluso, al mismo actor. Sin embargo, y a pesar de convertirse en el primer participante en dejar la casa esta temporada, el mexicano asegura que sigue trabajando para recuperarse.

Luego de su dramática despedida la noche del 10 de febrero, Zerboni se reunió con los conductores del programa Javier Poza y Ximena Gallego para conversar sobre los últimos acontecimientos y cómo se vivió su salida al interior de la casa.

Fue así como Zerboni compartió que la decisión lo había tomado por sorpresa y aunque se encontraba afectado por lo breve que fue su participación en esta nueva edición del reality, seguirá trabajando para continuar adelante.

"Definitivamente me siento devastado, me siento destrozado, no puedo mentir, pero este villano, villano favorito que a lo mejor no es tan favorito en estos momentos, pero villano sí, sin embargo, tengo un gran corazón. No entiendo realmente qué fue lo que sucedió. Yo creo que el poder de adaptación es lo más importante en un ser humano. Entre más me adapte y más acepte la realidad, más rápido podré trascender", explicó el actor sobre su inesperada eliminación.