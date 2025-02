La cuenta regresiva para que el público vuelva a ver juntas a Blake Lively y Anna Kendrick ya comenzó. En una semana, su película 'Another Simple Favor' será exhibida por primera vez y las actrices estarán presentes.

Si otras actrices fueran las protagonistas, la cinta sería una secuela más. Sin embargo, el enfrentamiento legal entre Lively y su coprotagonista y director de su película anterior 'It Ends With Us', Justin Baldoni, ha convertido este estreno en todo un acontecimiento en la cultura pop y, quizá en la historia de Hollywood.

El filme sigue la historia de la primera: el thriller de 2018 'A Simple Favor'. La producción, dirigida también por Paul Feig, 'Another Simple Favor' retoma la historia de Emily Nelson (Lively) quien sale de prisión y planea una extravagante boda con un rico empresario italiano en Capri.

Según se puede ver en el tráiler. que se estrenó esta semana, Emily invitó a la mamá-bloguera convertida en investigadora privada y autora Stephanie Smothers (Kendrick) como su dama de honor. Vale la pena señalar que el personaje de Kendrick escribió una novela sobre crímenes reales acerca de los eventos de la primera película, lo que la convierte en una aún mayor enemiga del de Lively.

No está claro qué motivo tiene Emily para invitar a Smothers a la boda. En el tráiler se insinúa un posible asesinato misterioso y una venganza. Teniendo en cuenta que Emily es una estafadora, la boda en sí podría ser una artimaña para obtener la riqueza del empresario italiano y vengarse de la traición de Stephanie.

"Si intento asesinarte, será una secuela increíble", le dice Emily a Stephanie en el tráiler.

¿Cuándo saldrá la secuela?

'Another Simple Favor' estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 1 de mayo de 2025. Por lo que se ha visto, promete la misma mezcla de humor negro y giros de guion que hicieron que la original fuera un éxito.

Su elenco repleto de estrellas incluye a los actores que regresan, Henry Golding, Andrew Rannells y Bashir Salahuddin, así como a los recién llegados Michele Morrone y Allison Janney.

¿De qué trataba la primera película?

Basada en el libro 'A Simple Favor' de Darcey Bell, la primera entrega gira en torno a la amistad que se forja entre Stephanie y Emily. Su amistad florece entre martinis y confidencias, pero da un giro cuando Emily desaparece. Decidida a descubrir la verdad detrás de la desaparición de Emily, Stephanie inicia una investigación que la lleva al descubrimiento de una red de secretos y mentiras. Más tarde descubre que nada en la vida de Emily es lo que parece, lo que conduce a una serie de giros y revelaciones inesperadas.

Aunque la premisa de esta segunda parte parece igual de interesante, no hay duda de que lo que más ha llamado la atención es la segunda reaparición de Blake Lively ante el ojo público, tras las demandas y contrademandas que protagoniza con Baldoni y su marido Ryan Reynolds.

La primera aparición en la celebración de los 50 años del programa de humor Saturday Night Live en Nueva York no fue particularmente bien recibida. De hecho, el mini sketch protagonizado por Reynolds, en el que parece burlarse de la situación, hasta podría jugar en su contra en el drama legal.

Como si eso fuera poco, también han explotado rumores de que su relación con Kendrick también está fracturada.

Ahora no queda más que esperar. 'Another Simple Favor' se exhibirá por primera vez en el South by Southwest Film & TV Festival el 7 de marzo de 2025.