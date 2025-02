En la madrugada del viernes 28 de febrero, la actriz y cantante mexicana Ferny Graciano compartió un video en sus redes sociales que generó gran preocupación entre sus seguidores. En el video, que ya fue borrado de su perfil, se ve el estado de su hogar tras una fuerte discusión con su pareja, el actor Jonathan Islas.

Te puede interesar: Alicia Villarreal y su abogada ofrecen detalles sobre las denuncias contra Cruz Martínez

La actriz aparece visiblemente afectada en el video, desconsolada entre lágrimas expresando su desilusión y frustración al admitir que creyó que su pareja podría cambiar, pero lamentablemente no fue así.

"Uno cree que uno puede cambiar a las personas y qué creen? La persona de ahí siempre me dijo: a la primera señal huye, no? Jonathan es bueno, Jonathan me quiere, Jonathan es lo mejor que me ha pasado", expresó.

Durante la grabación, Jonathan sale de la habitación y parece confesar algún tipo de agresión cuando le dice a su pareja: "que me agarre la policía, vámonos, que me agarre la policía".

Ferny mencionó entre lágrimas que había defendido su relación con Islas a capa y espada. Finaliza el video con ella cerrando la puerta y dejándolo fuera del sitio.

Amanecieron como si nada

Horas después de que Ferny publicara el video, Jonathan decidió hablar sobre el incidente a través de sus historias en Instagram. En ellas, apareció en la cama junto a Ferny, aunque ella no miró a la cámara.

Islas minimizó la situación, asegurando que solo fue una pequeña discusión y un "berrinche" de ambos. "No aguantan nada ca*ron, ayer la señorita me escondió mi maleta y veníamos de fiesta y pues obviamente se enojó y me enojé porque no encontraba mis cosas, yo también hice berrinche", expresó.

Ferny aprobó lo que decía su pareja, afirmando que ella también hizo berrinche: "hizo berrinchito la niña y se fue y bla bla bla, sí".

Islas la interrumpió para agregar que "no pasó nada, aquí estamos los dos juntitos, así que relajen la pinche raja, se les quiere".

Por si fuera poco, para la desilusión de sus preocupados seguidores Islas también compartió fotos y videos de la pareja en la playa, luciendo felices y enamorados, lo que ha generado más confusión y molestia entre los fanáticos quienes no comprenden cómo después de la gravedad del primer video, Ferny pueda estar como si nada ocurrió.

Muchos usuarios de las redes sociales han entrado a la conversación y las opiniones son diversas; algunos afirman que todo fue planificado y que les encanta el drama, mientras otros sugieren que Ferny pueda estar bajo amenaza del actor.

"Les encanta esa vida, ni se van ni avanzan, puro show", "Acabo de ver una historia como si nada, para que graba ese tipo de cosas para el día siguiente como si nada", "Ya subieron historias que todo está súper bien", son solo algunos de los tantos comentarios que inundan las redes sociales.

De hecho una nueva publicación en las historias de Ferny desde el aeropuerto, sembró la duda de que esta pudiera estar "escapando" de su pareja, quien también publicó una historia dando a entender que Ferny lo abandonó.

La relación entre Graciano e Islas ha sido complicada desde que inició en 2023. Aunque ambos han intentado minimizar la situación en diferentes oportunidades, las redes sociales siguen siendo un escenario donde se debate sobre lo que realmente está sucediendo.