La locura que genera Brad Pitt ya es legendaria, pero hasta ahora el actor y productor estadounidense no había generado una euforia colectiva tan brutal como la que se vivió este fin de semana en el Grand Prix de México.

Pitt estaba en la capital mexicana trabajando. Así como hizo en otras carreras anteriormente, el artista aprovechó las competencias de Fórmula 1 para filmar escenas de su nueva película 'F1'.

Este fin de semana México se ha vestido de Fórmula 1. Durante el viernes y el sábado se realizaron prácticas y eliminatorias para las posiciones de arranque. El domingo, la carrera final.

González también aprovechó para confirmar que llegaron a buen puerto las negociaciones para extender la presencia de la Fórmula 1 en México por varios años más. Claro, el año que viene no estará Pitt, pero los famosos siempre abundan en estos grandes eventos deportivos y, la Fórmula 1 atrae a los más sofisticados.

El director del Grand Prix mexicano Federico González Compeán explicó que el actor y el equipo de la película solo tenían acceso a áreas muy específicas del Hipódromo de los Hermanos Rodríguez, donde se realiza la carrera.

Brad Pitt y el tricolor Mexicano

En 'F1', Pitt interpreta a un corredor de autos mayor quien tras pasar varios años retirado, a consecuencia de un accidente, regresa a las pistas de carrera por un llamado de un amigo y dueño de una escudería, un papel a cargo de Pitt.

En las escenas filmadas en el hipódromo de los Hermanos Rodríguez se pudo ver al actor vestido con un clásico traje de piloto de autos de F1 de color blanco. También llevaba el cabello muy corto, teñido con luces muy rubias. Se veía fenomenal.

Si bien el público se emocionó al verlo, la verdadera euforia se desató cuando Pitt se acercó al público y tomó una bandera mexicana. La abrazó y la estiró enseñándosela a los que estaban en las gradas.

Cómo se puede ver, emoción fue total y masiva. No todos los días se ve a uno de los actores más importantes de Hollywood con un símbolo patrio tan querido para los mexicanos.

Se espera que "F1" se estrene a mediados de 2025. El elenco también incluye al actor de 'The Crown' Tobias Menzies, La estrella de la película "The Banshees of Inisherin" star Kerry Condon y la actriz de "Ted Lasso" Sarah Niles, además de Damson Idris, quien es el compañero de Brad Pitt en el equipo de las carreras.