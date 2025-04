El pleito entre Justin Baldoni y Blake Lively por lo que pasó durante la filmación de su película 'It Ends With Us' sigue conmocionando a Hollywood y sigue traspasando no solo fronteras, sino hasta las paredes de las cárceles. De hecho, la situación hasta llegó a oídos del infame Harvey Weinstein, quien expresó su opinión desde su celda.

De hecho, el ex líder del famoso estudio Miramax se ha puesto de lado del actor y cineasta y ha acusado al diario The New York Times de supuestamente utilizar en su contra las mismas tácticas que Baldoni ahora reclama en su demanda de 400 millones de dólares.

El ex productor encarcelado dio una declaración a TMZ, criticando la cobertura del Times de la disputa de Baldoni y Lively. De hecho, la noticia de la demanda inicial, que vino de parte de la actriz y productora salió en ese diario.

Lively acusó a Baldoni de acoso sexual y difamación. Baldoni, a su vez, la demandó a ella y a su esposo, Ryan Reynolds, por supuestamente lanzar una campaña de desprestigio para arruinar su reputación.

En su demanda, Baldoni también afirmó que The New York Times "seleccionó" detalles y cambió mensajes importantes para engañar "deliberadamente" a los lectores.

Weinstein dice que eso es exactamente lo que informó el Times sobre él durante el movimiento #MeToo de 2017, lo que llevó a su eventual caída.

En su declaración a TMZ, Weinstein dijo: "Ver a Justin Baldoni emprender acciones legales contra The New York Times y sus periodistas, acusándolos de manipular las comunicaciones e ignorar la evidencia que contradecía las afirmaciones de la Sra. Lively, me afectó mucho".

"Me recordó todo lo que viví cuando The Times informó sobre mí en 2017. Hicieron lo mismo: seleccionaron lo que encajaba con su historia e ignoraron el contexto crítico y los hechos que podrían haber desafiado la narrativa", agregó.

En una declaración proporcionada a Enstarz, un portavoz de The New York Times dijo:

Nuestra investigación exhaustiva sobre las acusaciones de acoso y abuso sexual contra el Sr. Weinstein se desarrolló rigurosamente durante meses y se basó en entrevistas oficiales, acuerdos legales pagados a las acusadoras y otros documentos. Ninguno de los hechos de nuestra cobertura está en disputa. El Sr. Weinstein reconoció su mala conducta en una declaración publicada íntegramente en The Times. Posteriormente, ha sido condenado penalmente por violación y agresión sexual.

Weinstein continuó: "Debería haberme alzado y luchado en aquel entonces. Debería haber tenido el coraje de denunciar la forma en que se tergiversó la verdad. Ese fracaso todavía me persigue".

Weinstein concluyó sus comentarios expresando su interés personal en el resultado del caso de Baldoni, calificándolo como una prueba de hasta qué punto los medios pueden actuar sin control. "Seguiré este caso de cerca; es importante para cualquiera que haya sufrido un ataque mediático, y aún más para alguien que ha tenido que pagar un alto precio legal", declaró.