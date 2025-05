¿Puede una telenovela tener un final digno de 'Black Mirror'? En plena era digital, 'Las Hijas de la Señora García', producción de José Alberto "El Güero" Castro para TelevisaUnivision, cierra esta noche en Estados Unidos con una propuesta inédita en el género: un final interactivo donde los televidentes decidieron el destino amoroso de la protagonista.

"Queríamos darle un poquito de frescura a la participación de la audiencia", explicó Castro en entrevista exclusiva con ENSTARZ ¡Latino!. "Ojalá pudiéramos darle gusto a todos, pero como no se puede, les presentamos tres finales para que eligieran con cuál quedarse".

Un melodrama familiar con corazón turco y alma mexicana

Basada en la exitosa telenovela turca 'La Señora Fazilet y Sus Hijas', 'Las Hijas de la Señora García' narra la historia de Ofelia (María Sorté), una madre viuda y fuerte que ha dedicado su vida a criar a sus hijas con amor desbordado y un plan muy claro: asegurarles el mejor futuro posible, incluso si eso implica manipular sus destinos románticos.

El elenco incluye a figuras como Oka Giner, Brandon Peniche, Emmanuel Palomares, Ela Velden y Geraldine Bazán, entre otros. La historia mezcla drama familiar, humor ligero y catarsis emocional, todo con un toque reconocible para los fans de los melodramas turcos, desde la música incidental hasta el ritmo narrativo.

"Yo no traté de transformarla para hacer algo totalmente nuevo", confesó El Güero. "Fui fiel a la estructura original, pero luego nos empezamos a divertir como salvajes buscando los elementos que pudieran tropicalizarla para nuestro público latinoamericano".

Y esa "tropicalización" incluyó más que solo locaciones. El productor trabajó de cerca con su equipo de escritores para crear momentos de identificación intergeneracional: "Lo que más me interesaba era que hubiera una conexión entre madres e hijos. Que al verla, surgieran esas bromas familiares. ¿Ves, mamá? Tú eres igual que Ofelia".

El escándalo del final en México

En México, el final causó una tormenta en redes. Televidentes acusaron a la producción de "jugar con sus sentimientos" al cerrar el triángulo amoroso con una resolución que, para muchos, no hizo justicia a la evolución de los personajes. Las críticas fueron tan intensas que, entre bromas, Castro admite que ya está acostumbrado. "Ya me ha pasado antes. No lo hago con el afán de molestar, sino porque es difícil tomar una decisión sobre con quién se debe quedar ella. El amor no es blanco o negro."

Por eso, en su versión para Univision, la producción lanzó una votación abierta al público para elegir entre tres desenlaces posibles. "La historia lo permitía", dijo Castro. "La disyuntiva del personaje se prestaba a que el público participara activamente y eso nos pareció una oportunidad perfecta".

La música como personaje

Otro elemento central de la telenovela fue la música. Gloria Trevi compuso e interpretó el tema principal, que se volvió viral en redes sociales. "Cuando me mandó la maqueta, se me puso la piel chinita", recuerda El Güero. "Había magia en esa canción. No sabía qué tanto alcance iba a tener, pero sentí que era la canción de la novela".

No es la primera vez que una canción marca la diferencia en sus proyectos. "Me pasó con 'La descarada', que hizo Reyli Barba para 'Rubí', y con 'Corre corre corazón', que Joy compuso y yo escuché por casualidad mientras grababan su disco. La metí en La que no podía amar y se convirtió en un himno".

El regreso del 'coviewing'

Más allá de las innovaciones tecnológicas, lo que más entusiasma a Castro es haber reconectado con una audiencia multigeneracional. "Ya entendimos que la estructura sólida de nuestra audiencia es el público que ha crecido con estos contenidos", dijo. "Queremos provocar que se sienten juntos frente al televisor, que vuelva ese momento de estar en la sala en familia".

Ese concepto, conocido como coviewing, se refuerza con la forma en la que la novela ha sido compartida y comentada en redes. En especial en TikTok, donde miles de usuarios descubrieron la trama por adelantado.

"Tenemos que aprender a usar esas herramientas. Lo digital no es enemigo del lineal. Es una extensión. Es una herramienta que nos va a ayudar mucho a generar conversación y conexión".

Una despedida con futuro

Mientras los fans deciden con qué final quedarse, 'Las Hijas de la Señora García' deja una huella difícil de borrar. No solo por su apuesta por la nostalgia y la emoción, sino por su valentía al desafiar las reglas no escritas del melodrama.

"No es fácil tomar estas decisiones", admitió su creador. "Pero cuando ves que la audiencia se emociona, se pelea y se ríe, sabes que valió la pena".