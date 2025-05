¿Quién se hubiera imaginado que una bruja adolescente, un rebelde sin causa y una chica dorada compartirían pantalla? Se trata de Melissa Joan Hart, Poncho Herrera y Paulina Rubio, quienes están juntos en un nuevo programa de reality TV filmado en México.

En 'Destino Soñado: Un viaje sorpresa', el nuevo reality de Max y Discovery que se estrena el 13 de mayo, eso es exactamente lo que ocurre. Más que un formato de aventuras, el show se convierte en un fascinante cruce de épocas, ídolos y nostalgias que marcaron a generaciones.

Conducido por Alfonso "Poncho" Herrera, quien se hizo famoso mundialmente como parte de RBD, el programa invita a celebridades a vivir una travesía sin conocer su destino. Pero lo realmente intrigante no es a dónde van, sino quiénes van: Paulina Rubio, ícono pop de México y ex Timbiriche; Melissa Joan Hart, eternamente recordada como 'Sabrina, la bruja adolescente'; Karla Souza, estrella de 'How to Get Away with Murder'; y Tony Dalton, el inolvidable Lalo Salamanca de 'Better Call Saul'.

Íconos de la cultura pop

Cada uno carga un universo cultural. Poncho, que pasó de los conciertos multitudinarios de RBD a papeles dramáticos en cine y series, ahora guía a otros artistas en un viaje que parece una metáfora de su propia transición: del escenario a la introspección. Paulina, por su parte, regresa al formato televisivo como una mujer que vio nacer la era pop desde su adolescencia en Timbiriche, donde compartió escenario con Thalía y Benny Ibarra. Hoy, con más de 30 años de carrera, explora una faceta menos vista: la del riesgo y la convivencia sin guion.

Y en medio de este cóctel, Melissa Joan Hart. Para millones de millennials, ella fue la chica con poderes que lidiaba con exámenes escolares y hechizos accidentales. Pero en Destino Soñado, aparece como madre, empresaria y mujer que busca reconectar con lo esencial. ¿Qué tiene en común con Paulina Rubio? Ambas encarnaron figuras femeninas poderosas que marcaron el entretenimiento de los noventa, con estilos completamente distintos, pero una coincidencia: haber sido modelos para niñas en busca de identidad.

Este viaje, que promete momentos espontáneos y emocionales, es también un choque cultural entre lo latino y lo anglosajón, entre el pop fabricado de los noventa y el entretenimiento de autor que domina hoy. Es una oportunidad para ver cómo estos íconos, que alguna vez nos enseñaron a cantar, bailar o creer en la magia, ahora se enfrentan a ellos mismos.

'Destino Soñado' parece ser más que un reality; es un espejo de lo que fuimos como audiencia y lo que estos artistas fueron para nosotros. La nostalgia no es el punto de llegada, sino el punto de partida.