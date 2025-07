La actriz colombiana Catherine Siachoque no necesita presentación. Su sola presencia, cálida y luminosa, recuerda por qué es considerada una de las reinas indiscutibles de la televisión en español. Pero detrás del brillo de las alfombras rojas y los personajes inolvidables, hay una mujer que jamás planeó llegar tan lejos ni por tanto tiempo. Y mucho menos bajo sus propias reglas.

"Yo nunca he pensado en esas cosas", dice sin rodeos. "La vida es hoy, es un ratico. Si algo no me gusta, no lo hago. Es así de sencillo."

Ese enfoque directo, casi radical en una industria que muchas veces dicta el camino, es lo que ha mantenido a Siachoque en la cima durante más de dos décadas. Y es precisamente lo que marca su regreso con Reinas de la Noche, una serie original de Canela TV, que ya está disponible de forma gratuita.

"Este proyecto fue un regalo que me di a mí misma", confiesa la actriz. La invitación le llegó de la mano de Jim McNamara, de Panamá Films, y de Canela TV, con quienes había trabajado recientemente en Secretos de Villanas. El guion, distinto y refrescante, fue suficiente para convencerla.

"No era una historia de grandes efectos ni complicaciones", explica. "Dije: me voy a comer este postre."

En Reinas de la Noche, rodada en Guadalajara, Siachoque interpreta a Victoria, una mujer común y corriente. Pero ahí radica el desafío. "Ella es la vecina del piso de arriba, la señora que está ahí al lado", dice. "Todos conocemos a alguien como ella."

Acompañada de Anna Cepinska, Cynthia Klitbo, Nicky Mayer y León Peraza, Siachoque encabeza la historia de una mujer que recibió una herencia de grandes deudas tras la muerte de su marido.

A diferencia de sus personajes anteriores, muchas veces marcados por el melodrama o la intensidad emocional, Victoria le pidió algo muy distinto: honestidad. "Este personaje necesitaba mi tranquilidad, mi verdad. Nada más", asegura.

Esa sencillez es, quizás, el papel más honesto de su carrera. "No necesitaba grandes rangos dramáticos ni escenas de desgaste emocional. Solo mi entrega."

La actriz, que ha interpretado desde villanas icónicas hasta heroínas memorables, reflexiona sobre el paso del tiempo y el futuro de su carrera. "La actuación es vida", afirma. "Y en la vida hay personas de todas las edades. Por eso nunca he pensado que haya un momento para detenerme."

El público, sin embargo, está esperando más. En especial tras las revelaciones de su compañero Fabián Ríos, quien deslizó que Sin Senos No Hay Paraíso está cerca de volver. ¿Veremos otra vez a Doña Hilda? Siachoque sonríe, enigmática: "No puedo decir nada al respecto."

Por ahora, sigue grabando la telenovela Amanecer en México hasta septiembre. Allí interpreta a Amapola, una mujer intensa que practica brujería.

Y aunque admite que hay otros proyectos en el horizonte, confiesa que su prioridad podría ser simplemente descansar. "Quizá me dedico a las vacaciones... me las tengo bien merecidas. Una luna de miel", dijo sonriendo y pensando en su marido, el actor y director de la cadena Telemundo Miguel Varoni.

Mientras tanto, invita a sus seguidores a descubrir su nueva faceta en Reinas de la Noche, disponible en la app de Canela TV. "Es gratis, lo puedes ver en el celular, en la tablet... mientras esperas en el consultorio. Y además vas acumulando puntos y te dan regalos", cuenta entusiasmada.

Catherine Siachoque nunca ha perseguido el éxito. Lo ha construido a su manera: siendo fiel a sí misma, eligiendo solo lo que le hace feliz y entregándose con pasión a cada personaje. Hoy, con una sonrisa serena y la mirada puesta en el presente, demuestra que, más que reina de las telenovelas, es una reina de la autenticidad.

"Si no me gusta, no lo hago", repite. Quizás ese sea su verdadero secreto.