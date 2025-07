Es difícil pensar que Héctor Sandarti imaginara volver a Telemundo. Tras haber sido despedido dos veces, primero de Hoy Día en 2021 y luego de La Casa de los Famosos en 2023, el presentador guatemalteco asume ahora su papel más inesperado: concursante en Top Chef VIP. Lo más loco de todo es que tiene "CERO" inclinación o cariño por la cocina.

En una conversación exclusiva con The Latin Times y ENSTARZ, Sandarti reveló por qué aceptó un reto culinario en el que jamás pensó participar y que comienza este martes 22 de julio en las transmisiones en Estados Unidos.

"No sé por qué acepté. Bueno, sí lo sé", confesó entre risas. "Telemundo siempre ha creído en mí. Pero más allá de eso, esta fue mi manera de devolverle algo al público latino de Estados Unidos, que me ha apoyado en cada etapa de mi carrera".

Después de ser reemplazado repentinamente en dos de los programas más importantes del canal, muchos pensaron que Sandarti se alejaría de las cámaras. Pero, en cambio, eligió mostrarse vulnerable. "Por primera vez en años, la audiencia me verá frustrado, emocional, incluso enojado", dijo Sandarti. "A mis 57 años, ya no tengo que fingir. Lo que ves es lo que soy".

En Top Chef VIP, donde las celebridades compiten en la cocina, Sandarti no interpreta un personaje. Enfrenta una realidad que no domina. "Nunca he cocinado. No me gusta. No crecí en una casa donde la cocina fuera parte del ritual familiar", reveló. Tras perder a su padre a los 1 año, su madre trabajó largas jornadas para criar sola a tres hijos. "Para nosotros, ir a comer pollo frito a un restaurante era un premio. No tengo esa asociación entre comida y familia como mucha gente."

Pero hay un giro. Aunque carece de habilidades culinarias, Sandarti está decidido a conectar con sus fans mostrando un lado de sí mismo que nunca han visto. Incluso está elaborando una lista de recetas inspiradas en Guatemala, México y Cuba. "Solo espero no ser el primer eliminado", bromeó. ¿Su estrategia secreta? Cuidar la presentación. "Si el plato se ve bonito, ya es medio triunfo ganado."

Su regreso no fue fácil. Tras sus salidas abruptas de Hoy Día y La Casa de los Famosos, muchos dudaban que aceptara una oportunidad en Telemundo. "Me protejo recordando por qué hago esto: porque lo amo. No busco complacer a los productores ni perseguir ratings. Soy fiel primero a mí mismo y luego a mi público", aseguró.

Para quienes se preguntan si Top Chef VIP será solo sobre comida, Sandarti lanzó una pista: "No soy un estratega. No voy a usar mis historias ni mi humor como táctica. Pero el ser humano que soy, el comediante, incluso el hombre vulnerable... todo eso saldrá, quiera o no."

Ahora de vuelta bajo los reflectores de Telemundo, Sandarti no busca redimirse. Busca conectar. "Antes que ser una figura de televisión, soy una persona. Y es a esa persona a quien conocerán en este show."

Top Chef VIP se estrena este mes en Telemundo. Si Sandarti llegará a la final o protagonizará un desastre culinario está por verse. Pero algo es seguro: los espectadores conocerán, al fin, a Héctor Sandarti sin filtros.

Estos son los rivales de Sandarti en el programa conducido por Carmen Villalobos.