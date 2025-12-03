De la barra de ballet a la multimillonaria junta directiva, Luana Lopes Lara ha asombrado al mundo. Con tan solo 29 años, la brasileña cofundadora de la sensacional fintech Kalshi ha superado con creces a Taylor Swift y Lucy Guo para convertirse en la multimillonaria más joven del planeta.

Su ascenso meteórico sigue a la explosiva valoración de Kalshi de 11 mil millones de dólares después de una nueva ronda de recaudación de fondos de 1 mil millones de dólares, catapultando a Lara directamente al club de las tres comas y encendiendo la fascinación global con el prodigio disciplinado detrás de una de las mayores historias de éxito recientes de Silicon Valley.

¿Quién es Luana Lopes Lara?

Mucho antes de que Lara se convirtiera en una de las figuras más influyentes de Silicon Valley, llevaba una vida marcada por una disciplina férrea. Según el Economic Times, se crio en Brasil y se formó como bailarina en la prestigiosa Escuela de Teatro Bolshoi, donde las condiciones eran tan duras que más tarde describió la experiencia como el período más difícil de su vida.

Se dice que los profesores le sostenían cigarrillos encendidos bajo el muslo para poner a prueba su resistencia física, mientras que sus rivales escondían fragmentos de vidrio dentro de sus zapatos para ganar ventaja. Su agotador horario le dejaba poco tiempo para descansar, con clases académicas desde la mañana hasta el mediodía y entrenamientos de ballet que se extendían hasta bien entrada la noche.

A pesar de la intensa presión, Lara destacó académicamente. Animada por su madre, profesora de matemáticas, y su padre, ingeniero eléctrico, participó en competiciones avanzadas, obteniendo medallas en astronomía y matemáticas.

Después de una breve temporada actuando profesionalmente en Austria, Lara tomó la audaz decisión de abandonar el ballet por completo y redirigir su formidable disciplina hacia el mundo de la tecnología.

Sus amigos la describen como una persona intensamente centrada y profundamente analítica. Los observadores suelen señalar su notable trayectoria, de bailarina de élite a tecnóloga de primer nivel, como prueba de una fortaleza mental excepcional que ahora sustenta su éxito empresarial.

Con Kalshi preparada para expandirse a medida que los reguladores continúan flexibilizando las restricciones en los mercados de eventos, Lara es vista cada vez más como una de las innovadoras definitorias de la próxima década.

Una plataforma Fintech innovadora

Lara continuó sus estudios de informática y matemáticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts antes de completar una maestría en ingeniería, donde su investigación se centró en la ciencia cognitiva.

Fundó Kalshi junto con su compañero graduado del MIT Tarek Mansour, también de 29 años, inspirada por una idea simple pero disruptiva: permitir a los comerciantes especular sobre resultados del mundo real de la misma manera que negocian acciones.

Kalshi se convirtió en el primer exchange regulado a nivel federal en los Estados Unidos en ofrecer contratos basados en preguntas binarias, permitiendo a los usuarios comprar y vender posiciones vinculadas a elecciones, patrones climáticos, eventos culturales y resultados deportivos.

Los ingresos se generan mediante comisiones de transacción modestas. Fundamentalmente, a diferencia de las plataformas de apuestas tradicionales, Kalshi no se beneficia cuando los clientes pierden dinero, una distinción que le ha ayudado a obtener la aprobación regulatoria y el respaldo institucional.

El auge de la plataforma ha sido extraordinario. Kalshi se valoró en unos dos mil millones de dólares a principios de este año, antes de ascender a 5 mil millones de dólares,tras una ronda de financiación posterior. Su valoración actual asciende a 11 mil millones de dólares tras la última inversión liderada por Paradigm, la firma de capital de riesgo especializada en criptomonedas, con el respaldo de varios financieros de alto perfil de Silicon Valley.

Cómo se convirtió en la mujer multimillonaria más joven que se hizo a sí misma

Como la valoración de Kalshi ha aumentado a un ritmo rara vez visto en el sector fintech, ahora se estima que tanto Lara como Mansour poseen participaciones de aproximadamente el 12 por ciento en la empresa.

Forbes informa que esto sitúa la riqueza personal de Lara en aproximadamente1.3 mil millones de dólares, suficiente para coronarla oficialmente como la multimillonaria más joven de la historia que se hizo a sí misma.

Supera a Lucy Guo, quien ostentaba el título tras superar a la megaestrella del pop Taylor Swift a principios de este año. Swift sigue siendo la artista femenina más rica del mundo, pero el ascenso de Lara se considera particularmente significativo porque su fortuna se creó íntegramente en el ámbito de la tecnología y los mercados financieros, no en el entretenimiento ni en herencias.

Con tan solo 29 años, Lara ha logrado lo que la mayoría de los emprendedores no logran alcanzar a lo largo de toda su vida: consolidar su lugar entre las figuras más destacadas del sector fintech.