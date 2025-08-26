La polémica actriz estadounidense Blake Lively cumplió 38 años el lunes y decidió mantener una celebración pequeña después de un año turbulento definido por una demanda de alto perfil y una ruptura con viejos amigos.

Read more: Taylor Swift y Travis Kelce listos para el siguiente capítulo de su romance

Una fuente informó a People que la actriz planeaba pasar su cumpleaños con su esposo Ryan Reynolds y sus cuatro hijos. La fuente comentó que Lively ha estado "teniendo un verano estupendo" y disfrutando de "tiempo tranquilo" con la familia. "También han viajado en familia antes de que los niños vuelvan al colegio", añadió la fuente, señalando que está "agradecida por el apoyo de Ryan durante el último año".

Nuevo proyecto en medio de una lucha legal

Días antes de su cumpleaños, Lionsgate confirmó que Lively protagonizará y producirá "The Survival List", una nueva comedia romántica de acción. Este papel marca su primer proyecto desde que demandó al director y coprotagonista de "It Ends With Us", Justin Baldoni, en diciembre de 2024. Lo acusó de acoso sexual y represalias, acusaciones que él negó. El juicio está programado para marzo de 2026.

La disputa legal de Lively con Baldoni ha afectado sus relaciones. Sus amigos guardaron silencio en su cumpleaños este año. Taylor Swift , madrina de las hijas de Lively y Reynolds, no envió felicitaciones públicas como solía hacerlo. En cambio, Swift reveló la séptima portada de su próximo álbum, "The Life of a Showgirl".

Last year Taylor Swift threw Blake lively a 37th birthday party.



This year, not even Ryan Reynolds wished her a public happy birthday and shes being shunned by her friend group.



Taking accountability could have gone along way. pic.twitter.com/Y0kKfIcmBP — JusticeforBJS (@Justice4BJS) August 26, 2025

La falta de reconocimiento marca un cambio.

En 2016, Swift celebró a Lively con una publicación que decía: "Eres una amiga maravillosa, tanto para los humanos como para los koalas. Te amo muchísimo. FELIZ CUMPLEAÑOS BLAKE".

Su relación se enfrió después de que el equipo legal de Baldoni afirmara que Lively instó a Swift a borrar los textos y emitir una declaración de apoyo.

La acción involucró a Swift en la demanda y resultó en una citación. Aunque la documentación fue posteriormente retirada, una fuente declaró al Daily Mail que Swift "ha terminado" con la amistad y se sintió "explotada".

Gigi Hadid, otra amiga cercana, también estuvo ausente.

En 2023, al celebrar su 36.º cumpleaños, llamó a Lively "una amiga y mamá mágica". Este año, guardó silencio.

Reynolds en silencio este año

Reynolds, de 48 años, tampoco publicó un homenaje de cumpleaños, rompiendo la tradición de las notas públicas.

En 2023, escribió: "Lo único irrevocablemente mío en el mundo es el amor, el aprecio y la admiración que siento por esta persona. Ser testigo de su vida es algo que no podría dar por sentado ni aunque lo intentara. Y créeme, lo intento. Feliz cumpleaños, @blakelively. ¡Eres una maravilla!".

Lively ha limitado sus apariciones públicas desde el estreno de "It Ends With Us" en agosto de 2024. Salvo la secuela, "Another Simple Favor", ha mantenido un perfil bajo.

La demanda por difamación de Baldoni contra Lively, Reynolds y su publicista fue desestimada en junio, pero su batalla legal con ella continúa.