Una sesión fotográfica promocional de Kylie Jenner para Kylie Cosmetics ha provocado una intensa reacción en las redes sociales. La campaña presenta a Jenner esposada y escoltada por hombres vestidos de policías, en consonancia con su marca "King Kylie" de hace diez años.

El video fue publicado en medio de redadas de inmigración en curso, y muchos usuarios del subreddit r/KUWTKsnark de Reddit dijeron que el momento y las imágenes les parecieron insensibles.

"Esto no es sátira. Es podredumbre americana".

El comentario principal de la publicación marcó la pauta: "El país está en ebullición, los ciudadanos son arrastrados por policías de alquiler, ávidos de placas y corruptos, y Kylie Jenner se lanza a una sesión de fotos con pantalones cortos esposados para promocionar COSMÉTICOS. Esto no es sátira; es podredumbre estadounidense".

Otro usuario respondió: "Ella está fuera de onda".

Algunos relacionaron la sesión fotográfica con controversias previas. Un usuario preguntó si Jenner "en realidad intentaba recrear la misma controversia que Kendall vivió con el anuncio de Pepsi, que era poco convencional".

Acusaciones de valor impactante

Muchos dijeron que la campaña se basó en tácticas impactantes para llamar la atención. Un comentarista escribió: "Creo que es intencional, después de ver cómo Sydney Sweeney atrajo tanta atención con el anuncio de American Eagle. El impacto tiene un gran peso en el marketing".

Otro señaló cómo las imágenes chocaban con los acontecimientos actuales: "La gente está desapareciendo en campos de concentración y muriendo, Kim Kylie".

Un comentario aparte añadió: "Disfrazar a los oprimidos se ha convertido en su lema".

Regresa la era del 'Rey Kylie'

Jenner ha vinculado la campaña a su era "King Kylie", que comenzó cerca del lanzamiento de sus kits de labios en 2015. Recientemente, presentó la colección en línea, publicando imágenes antiguas y anunciando un resurgimiento de su video promocional de 2016.

Pero los usuarios dicen que el contexto ahora es diferente. Un comentarista escribió: "¿A alguien más le parece extraño que haya habido protestas de 'No Kings' en todo el país, y que ella publique una sesión titulada 'King Kylie' con estas imágenes?"

Otro usuario dijo: "Esto es increíblemente insensible. LA GENTE ESTÁ DESAPARECIENDO EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN Y MURIENDO, KIM KYLIE".

Muchas publicaciones se centraron en lo distante que parecía la sesión con respecto al clima actual. "Esta sí que es asquerosa", escribió uno. Otro dijo: "Todo el clan parece sordo".