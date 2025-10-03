La ex primera dama Michelle Obama ha sido sincera sobre las pequeñas frustraciones del matrimonio, confesando que uno de los comportamientos de su esposo, el ex presidente Barack Obama, en la mesa pone de los nervios a ella y a sus hijas.

En un episodio reciente de su podcast " IMO ", Michelle habló sobre la vida de una madre con el nido vacío, ya que Sasha y Malia ya no viven en casa.

Según Atlanta Black Star , explicó que algunas de las conversaciones entre ella y Barack ahora se sienten diferentes.

"Siempre tenemos que hablar de los niños, pero no en el día a día", dijo Michelle.

Nos hemos dado cuenta de cuánto tiempo pasamos hablando de ellos, ¿verdad? Así que ahora que ya no tenemos hijos, nos preguntamos: "¿De qué vamos a hablar?".

Su visitante, la Dra. Orna Guralnik, terapeuta de parejas, la indagó sobre qué pensaba realmente en esos momentos de tranquilidad. Michelle rió antes de confesar:

"En realidad no quiero decirte en qué estaba pensando, que era algo así como: 'La forma en que masticas me hace querer darte un golpe en la cabeza'".

Continuó sonriendo: "¿Por qué me molesta tanto que mastiques? Hablemos. Sí, no sé si lo mencionaría".

Michelle dijo que no es la única molesta. "A las niñas y a mí nos irrita mucho la forma en que Barack mastica", admitió, y añadió que sus hijas también comparten la misma queja.

Esta alegre admisión no es la primera vez que Michelle habla sobre las idiosincrasias de Barack.

Ella le había contado a ET anteriormente que bromeaba sobre sus hábitos de comida, desde papas fritas y guacamole hasta su tendencia a comer nueces vertiéndolas en su mano y metiéndolas en su boca con un dedo.

19 News informó que su matrimonio de más de 30 años también ha sido objeto de burlas públicas. Michelle bromeó una vez diciendo que a Barack le costaba lavar los calcetines o llegar a tiempo a las reuniones familiares.

Sin embargo, Michelle ha explicado que tales idiosincrasias no minan la solidez de su matrimonio.

Incluso cuando surgieron rumores a principios de este año sobre la unión de la pareja, ella les restó importancia, afirmando: "La gente no podía creer que estuviera diciendo que no por cualquier otra razón. Tuvieron que asumir que mi matrimonio se estaba desmoronando".