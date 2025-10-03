El costo de la fama a veces viene en cantidades específicas, como bien pueden atestiguar Tom Holland y Zendaya, quienes están pasando más de un susto en su propia casa.

Según The Sun, la pareja está pagando unos 1300 dólares por protección. Ambos de 29 años, los protagonistas de "Spider-Man" se comprometieron a principios de este año y han estado intentando llevar una vida tranquila.

Una fuente dijo al medio que los fanáticos "seguían llegando a su casa y comenzó a volverse un poco excesivo".

Agregaron que si bien la pareja disfruta reunirse con fanáticos cuando trabajan, "son solo una pareja joven que intenta tener una vida normal" fuera de sus roles públicos.

Según informes, los vecinos han notado las nuevas medidas. Uno de ellos comentó a The Sun que los fans siguieron acudiendo al lugar una vez que comenzó el rodaje de la nueva película de Holland, "Spider-Man".

Ahora, dijo la persona, "tienen a este tipo de seguridad corpulento afuera", describiéndolo como amigable pero claramente allí para disuadir a los visitantes.

Tom Holland and Zendaya at The Brothers Trust Gala in London. 📷 pic.twitter.com/SuC2mdufIL — Film Crave (@_filmcrave) September 21, 2025

Detención de la producción tras una lesión en el set

Los arreglos de seguridad llegan mientras Holland se está recuperando de un accidente en el set que detuvo la filmación de "Spider-Man: Brand New Day", la cuarta entrega de la franquicia Marvel.

En otro informe de The Sun , los paramédicos fueron llamados a Leavesden Studios en Watford el viernes pasado, y Holland fue tratado en un hospital por lo que fuentes internas describieron como una conmoción cerebral leve.

Una fuente de producción dijo al medio que el incidente no fue tan grave como se temió inicialmente y dijo que "una línea se rompió en un anillo de tiro y recibió un golpe en la cabeza".

El rodaje, que debía reanudarse en Londres la semana pasada, se ha retrasado unas dos semanas mientras Holland descansa. "Nadie quiere que vuelva corriendo al set", declaró la fuente.

El presupuesto de la película se estima en 200 millones de dólares, y los retrasos en la producción le cuestan al estudio 2,01 millones de dólares por día, según el Daily Mail .

Los expertos de la industria dijeron que los gastos como el pago del personal, el alquiler del estudio y los honorarios por equipos continúan incluso cuando las cámaras no están grabando, lo que ejerce presión sobre el cronograma de producción.

A pesar de la pausa, la película sigue en camino para su estreno previsto para julio de 2026.