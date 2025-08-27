La momager más famosa del mundo y madre del clan Kardashian-Jenner, Kris Jenner, vuelve a ser noticia, esta vez por hablar abiertamente sobre su reciente operación cosmética en la cara y sus opiniones sobre el envejecimiento.

En una nueva entrevista con Vogue Arabia, la estrella de reality shows y empresaria de 69 años compartió que decidió hacerse un estiramiento facial como una forma de cuidarse.

Kris Jenner compartió que habían pasado aproximadamente 15 años desde su último lifting facial, lo que le hizo sentir que era el momento adecuado para un retoque.

"Decidí hacerme este lifting porque quiero ser la mejor versión de mí misma y eso me hace feliz".

La conocida madre de seis hijos, que cumplirá 70 años en noviembre, también habló sobre cómo envejecer no significa rendirse, informó PageSix.

Destacó que el envejecimiento no debe ser visto como una razón para dejar de cuidarse a uno mismo.

Jenner señaló que cada persona aborda el envejecimiento a su manera única.

Si te sientes cómodo contigo mismo y quieres envejecer con gracia, es decir, no hacer nada, entonces no hagas nada. Pero para mí, esto es envejecer con gracia. Es mi versión.

Su lifting facial fue realizado en Nueva York por el cirujano plástico Dr. Steven Levine.

Kylie y Kim apoyaron a Kris Jenner durante su lifting facial

Aunque los fans llevaban meses especulando sobre su nueva apariencia, Jenner confirmó los detalles recientemente. También mencionó que no estuvo sola el día del procedimiento.

"Por supuesto, mi hija Kylie vino conmigo, mientras que Kim estuvo presente en todo momento en FaceTime", dijo.

Según People , Jenner decidió hablar porque cree que su historia podría ayudar a otros.

"Decidí revelar algunos detalles porque creo que pueden ser muy inspiradores para quienes no se sienten muy bien consigo mismos", compartió.

Señaló que incluso permitió que se filmara su reemplazo de cadera, creyendo que mostrar tales experiencias podría beneficiar a otros.

Jenner, que nunca deja pasar una oportunidad de negocio, también encontró una forma de sacar provecho de la expectación.

A través de la marca de su hijo Rob Kardashian, Arthur George, promocionó camisetas con el eslogan lúdico inspirado en el peluquero Chris Appleton: I'll Have What Kris Jenner Is Having.

Al acercarse a una nueva década, Jenner sigue centrada en el trabajo y el cuidado personal. "No sé cómo se supone que se siente tener 70 años, pero me siento genial y feliz de estar ahí", dijo. "Mi madre trabajó hasta los 82, y yo planeo seguir su ejemplo... ¿Quizás hasta los 85?"