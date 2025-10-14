La justicia colombiana determinó que Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, cumplirá arresto domiciliario mientras avanza su proceso judicial por presuntos delitos de secuestro simple y tortura agravada en Colombia. La decisión fue tomada luego de una audiencia de control de garantías que evaluó los cargos presentados por la Fiscalía General de la Nación.

El diario El Tiempo dio detalles de la captura de Rendón, que se produjo el sábado 11 de octubre en Cali, durante un control policial en el barrio Lourdes. Los agentes detuvieron su vehículo Nissan Kicks blanco y, al revisar sus documentos, hallaron una orden judicial de captura vigente emitida por un juzgado de Rionegro (Antioquia).

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que fuera privado de libertad en centro carcelario, pero el juez optó por imponer detención domiciliaria, con vigilancia judicial, conforme a criterios de salud, edad y otros factores de riesgo.

Rendón no aceptó los cargos en ese momento.

Los hechos que lo vinculan

El caso arranca hace dos años, en mayo de 2023, cuando la finca de Greeicy y su pareja Mike Bahía, ubicada en Llanogrande, Oriente antioqueño, fue objeto de un robo de alto impacto. Presuntamente, ladrones sustrajeron joyas, objetos de valor y dinero que ascienden aproximadamente a 414.600 dólares.

Tras el hurto, se han denunciado agresiones contra dos empleados de la propiedad que, de acuerdo con las denuncias hechas ante la Fiscalía, fueron retenidos, golpeados (con martillo en pecho y brazos) y amenazados (incluyendo la introducción del cañón de un arma en la boca) para que revelaran el paradero de los bienes robados.

Durante 2023, cinco personas ya habían sido capturadas y se les impuso medida de aseguramiento domiciliario mientras continuaba la investigación. Ahora, con los nuevos indicios, la Fiscalía ha vinculado el nombre del padre de la artista como presunto instigador o participante activo de esas represalias violentas.

Greeicy Rendón aún no ha emitido una respuesta pública clara sobre la situación legal de su padre. En redes sociales mantiene contenido vinculado a su carrera artística, pero los seguidores esperan una postura oficial ante un caso de esta magnitud.

Ya en el pasado, cuando ocurrió el robo en 2023 y antes de que surgieran las imputaciones contra su padre, Greeicy había aludido al impacto emocional con frases como "llegó una bomba atómica a nuestra vida", sin entrar en detalles legales.

Para la opinión pública colombiana, esta noticia representa un cruce delicado entre responsabilidad familiar y transparencia pública. Muchos medios de farándula y judiciales ya han comenzado a cuestionar la implicación directa o indirecta de artistas cuando un familiar cercano está involucrado en crímenes graves.

¿Qué sigue en el proceso?

Las próximas etapas del caso incluyen:

Imputación formal de cargos: la Fiscalía presentará los elementos probatorios contra Rendón. Audiencias de confrontación: donde podrán cuestionarse los testimonios y pruebas. Decisión judicial final: si se confirma que participó activamente en los hechos, podría enfrentarse a penas superiores a 30 años. Estrategias de defensa: el equipo de Rendón tiene oportunidad de impugnar y exponer contrapruebas.

El arresto domiciliario implica restricciones severas: Rendón deberá permanecer en su residencia, bajo vigilancia, mientras se controla su movilidad y se evitan riesgos al proceso