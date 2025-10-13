La artista argentina Cazzu llegó a México para su primera gira por recintos grandes en territorio mexicano y, a su llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la capital mexicana, La Jefa habló con sus fans y hasta con la prensa, que no dudó en hacerle preguntas personales. Con la apertura que la caracteriza, la cantautora habló de Cristian Nodal, el padre de su hija Inti y aclaró otras declaraciones que hizo recientemente.

Como parte de su gira Latinaje Live, Cazzu dará seis conciertos en México, en la capital, Puebla, Guadalajara y Monterrey, desde el 14 al 24 de octubre de este 2025. Aunque Nodal aun no ha firmado un permiso de viaje, la artista consiguió la autorización de un juez para que la pequeña saliera de Argentina, donde viven ambas.

"Es un permiso unilateral que nosotros se lo pedimos al juzgado, porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces he jugado y el juez me lo otorga a mí", explicó ante un grupo de periodistas que la esperaban a su salida de inmigración.

A pesar de estas dificultades, la estrella se declaró más que dispuesta a que padre e hija compartan y reveló que Nodal había comenzado a organizar un encuentro.

"Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y como siempre, se le dijo que sí. De ahí a que suceda, bueno, lo veremos", dijo Cazzu, con la dosis de incredulidad que caracteriza a las madres solteras que han vivido inicios de procesos similares que no se concretan. "Ahora vamos a ver, él sabe que eso puede hacerlo (pedir ver a Inti)", indicó.

Ante la pregunta de si ella estaría presente en la eventual visita de Nodal a la pequeña de 2 años, Cazzu admitió que no se le haría fácil. "Hay cosas sentimentales que no voy a poder evitar, pero la voy a tratar de acompañar como pueda y también las cosas pueden cambiar", confesó.

Cazzu llegó a México después de una exitosa presentación en Uruguay, donde desde el escenario se manifestó contra el "hate" en las redes sociales.

"Basta de odio, basta de enlodarse en las redes, basta de pelear por ahí. Como la jefa de toda esta situación, les quiero pedir que paremos con la negatividad. Amor, todo amor, somos amor, este mundo necesita más amor", expresó.

Aunque muchos asumieron que con sus palabras estaba abogando por Nodal y su esposa Ángela Aguilar, la artista aseguró que "fue algo general".

Los conciertos de Cazzu en México

Los conciertos de Cazzu México arrancan en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México este martes.