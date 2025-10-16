La actriz ganadora del Oscar y fundadora de Goop, Gwyneth Paltrow, habla por primera vez sobre "Gwyneth: The Biography", el libro no autorizado escrito por la periodista Amy Odell. Y no se contiene.

En una entrevista reciente con Vogue Reino Unido , Paltrow, de 53 años, calificó la biografía de "aburrida" y "mal escrita", añadiendo que ni siquiera la ha leído. En cambio, su esposo, Brad Falchuk, le echó un vistazo y le dio su opinión sincera.

"Mi marido lo hojeó, simplemente porque yo pensaba: '¿Qué hay aquí?'", explicó Paltrow.

Dijo: "Es como si alguien hubiera puesto un mensaje en ChatGPT diciendo: extrae todos los artículos del 'Daily Mail' y escribe una biografía sobre Gwyneth Paltrow".

Añadió que lo describió como "simplemente malo. Está realmente mal escrito".

El libro, publicado en julio, afirma estar basado en más de 220 entrevistas con personas cercanas a la actriz, dijo People .

Odell dijo que su objetivo era mostrar a la Gwyneth "real", explorando su carrera, su familia, sus amistades y su rol como directora ejecutiva de Goop. Pero Paltrow discrepa firmemente de cómo la retrataron.

"Se perdió todo: la verdad sobre quién soy, cuál es mi impacto", dijo la estrella de "Iron Man". "Todo fue basura, lo que supuestamente dije".

Gwyneth Paltrow calls the author of her biography a "hack" and refutes the book's claims that her leadership caused chaos at Goop.



“That bothers me. ‘Oh, Goop has a toxic culture.’ That drives me insane because we have never had that. Granted we’ve had a couple of toxic people… pic.twitter.com/OmYafc2R2I — Variety (@Variety) October 15, 2025

Gwyneth Paltrow critica su biografía

Paltrow estaba especialmente molesta por cómo los medios retomaron y difundieron historias del libro, muchas de las cuales, según ella, eran falsas. Pero su mayor problema podría ser lo que el libro representa.

"Creo que es muy sexista", dijo, cuestionando por qué figuras masculinas como Steve Jobs o Leonardo da Vinci tienen biógrafos de primer nivel como Walter Isaacson, mientras que ella tiene lo que ella llama "este hack".

"¿Por qué los hombres se quedan con Walter Isaacson y yo con este periodista?", preguntó, y el entrevistador se echó a reír.

Aun así, a la actriz le pareció divertida al menos una afirmación del libro. Según ENews , cuando le dijeron que la autora le atribuía la invención del término "ghosting" en las citas, Paltrow se rió entre dientes y respondió: "Ah, eso es, jefa. No lo sabía. Vale, me lo quedo".

La autora Amy Odell no ha respondido públicamente a los comentarios de Paltrow. Sin embargo, anteriormente afirmó que escribir el libro fue una "experiencia fascinante" y elogió la investigación realizada.

Paltrow, quien recientemente asistió a la Semana de la Moda de Milán y está promocionando una nueva película con Timothée Chalamet, dejó en claro que no tiene planes de leer la biografía.

"¡Ay, Dios mío, no!", dijo cuando le preguntaron si lo había leído. Y a juzgar por sus comentarios, no necesita hacerlo.