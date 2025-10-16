Con más de siete décadas de vida y crecientes problemas de salud, la artista mexicana María Antonieta de las Nieves le ha dado su adiós final a su icónico personaje de La Chilindrina, al que había encarnado por más de cuatro décadas, desde el primer episodio de El Chavo del 8.

"Ya se fue en Perú. A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya como estaba yo entregada al circo con dos o tres funciones diarias, ya no... Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida", dijo la estrella en una entrevista en el programa de YouTube de la periodista Matilde Obregón.

La decisión fue producto de una crisis de salud que tuvo en Perú este año y que la llevó a reevaluar su vida.

"Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué. Me las recetó el doctor, porque ves a uno, a otro y uno te dice: necesitas tomar esto, el otro, no se ponen de acuerdo y eso fue lo que me perjudicó la salud", confesó.

Aunque no dio detalles, su hija Verónica había relatado ante la prensa mexicana cómo se había encontrado con su madre. "Me dieron a mi mamá cargada en el aeropuerto, para taparla de los periodistas. Me la entregaron directo en el coche, estaba ida y no reconocía", recordó al hablar sobre el episodio.

Posteriormente, De las Nieves aseguró que se había tratado de un cuadro de agotamiento de deshidratación aguda, que se ha ido resolviendo, al aceptar la orden de reposo.

"Ahorita me veo y digo: soy otra... Estoy feliz de poder descansar y disfrutar de mi casa", indicó."Ahora estoy sabiendo lo que es estar en una casa, en una cama. Estoy en mi cama con mis perras viendo la tele y estoy feliz".

Aun así alertó que esto no significa que haya decidido parar de trabajar. "No digo que me voy a retirar de por vida, a lo mejor La Chilindrina en una entrevista la voy a sacar, pero de estar trabajando tanto, ya no".

De las Nieves es dueña legalmente del personaje creado por Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", para El Chavo. Este 2025, otras dos actrices han interpretado a La Chilindrina en la televisión.

La primera fue Paola Montes de Oca, quien fue la escogida para hacer de De las Nieves y sus personajes en la serie de HBO Chespirito: Sin Querer Queriendo.

@americatelevision ¡SON IGUALITAS! 😱 María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” admiró mucho el trabajo de Paola Montes de Oca, quien la interpreta en la serie de Chespirito. ¡Además, ELLA MISMA LA ENTRENÓ PARA SU PAPEL! ¡Qué honor! ✨👏🏼 De lunes a viernes a las 11:00 am no te pierdas #MásEspectáculos [Mira los programas completos y 100% GRATIS* -Solo Perú- en tvGO] [Link en la BIO ↑] ♬ sonido original - América Televisión

Por su parte, la comediante estadounidense Sarah Sherman se encargó de su papel en el sketch protagonizado por Bad Bunny en Saturday Night Life, inspirado en El Chavo.

Para muchos estas interpretaciones han abierto la esperanza de que el personaje siga vivo. Sin embargo, hasta ahora, De las Nieves no se ha pronunciado al respecto.