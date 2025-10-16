Los fanáticos de Keanu Reeves expresaron su preocupación después de que el actor pareciera inestable durante una aparición en la alfombra roja el martes por la noche en el estreno de su nueva película, "Good Fortune", en la ciudad de Nueva York.

Reeves, de 61 años, y su pareja de toda la vida, la artista Alexandra Grant, de 52, posaron para los fotógrafos fuera del evento en Alice Tully Hall. Un video y fotografías publicadas en línea capturaron un breve momento en el que Reeves pareció vacilar al inclinarse para un beso, lo que provocó una avalancha de comentarios en redes sociales y páginas de reacción.

"Se ve frágil. Espero que esté bien", escribió un comentarista en un hilo del Daily Mail. Otro espectador señaló que los movimientos de Reeves parecían "un poco espasmódicos" e "inestables". Algunos fans reaccionaron con humor ante la apariencia del actor, mientras que otros expresaron genuina preocupación.

La interacción de la pareja también llamó la atención por lo que algunos describieron como una incómoda muestra pública de afecto. "Esto se ve simplemente incómodo", escribió una persona. Otra criticó el calzado de Reeves después de que los observadores lo enfocaran, lo que provocó comentarios que lo calificaron de "sensato" o "raro" para una alfombra roja.

Keanu Reeves and girlfriend Alexandra Grant kiss on the red carpet at the #GoodFortune premiere in NYC pic.twitter.com/jGAYsk3LB0 — The Hollywood Reporter (@THR) October 13, 2025

Reeves y Grant, quienes se conocieron colaborando en el libro de Reeves de 2011, "Oda a la Felicidad", han hecho pública su relación desde 2019 y cofundaron la pequeña editorial X Artists' Books en 2017. Las dudas sobre el estado civil de la pareja resurgieron a principios de este año tras circular rumores de boda en internet. Grant abordó los rumores en Instagram en septiembre, calificándolos de "noticias falsas" y aclarando que no se habían casado.

En el estreno, Reeves abordó los rumores en una entrevista con E! News. "Bueno, no era la primera vez", dijo, refiriéndose a la atención mediática sobre su relación. Comentó que Grant gestionó bien las especulaciones sobre la boda, calificando su aclaración en Instagram de "maravillosa".

Reeves cuenta con una larga trayectoria cinematográfica, que incluye papeles recientes en la franquicia "John Wick" y una amplia gama de papeles dramáticos y de acción. "Good Fortune", dirigida por Colin Trevorrow y protagonizada por Keke Palmer, Seth Rogen, Sandra Oh y Aziz Ansari, se estrenará en todo el mundo el 17 de octubre.

Ni los funcionarios del hospital, ni los representantes de Reeves ni Grant proporcionaron actualizaciones médicas ni comentarios adicionales sobre su estado tras el estreno. Los publicistas de Reeves no respondieron a los mensajes en busca de comentarios.

Los fanáticos y espectadores que notan cambios en la apariencia de una figura pública suelen generar preocupación inmediata en las redes sociales, donde la especulación puede crecer rápidamente. Los observadores advirtieron que no se deben sacar conclusiones sin información verificada de familiares o representantes oficiales.

Hasta que haya más información disponible, los fanáticos y los periodistas continúan esperando cualquier declaración oficial sobre la salud de Reeves.