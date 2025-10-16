Según se informa, Tom Cruise y Ana de Armas terminaron su relación después de menos de un año de noviazgo.

Según fuentes cercanas a la pareja, la relación terminó en buenos términos, coincidiendo ambos en que el romance "había seguido su curso".

"La chispa se había encendido entre ellos", dijo una fuente a The Sun. "Pero aún disfrutan de su compañía y ambos se han portado muy bien con ellos".

Cruise, de 63 años, y de Armas, de 37, fueron vinculados por primera vez en febrero cuando fueron vistos cenando en Londres.

Aunque nunca confirmaron públicamente su romance, la pareja fue vista junta varias veces, incluso en un concierto de Oasis en julio y durante un viaje en barco en España, informó PageSix .

En un momento dado, incluso se vio a Cruise tomando la mano de De Armas mientras bailaban en el concierto.

Más tarde ese mes, ambos parecieron confirmar su relación al tomarse de la mano durante una escapada de fin de semana en Vermont.

Tom Cruise and Ana de Armas reportedly call it quits on their brief romance https://t.co/MBiibJNpWx pic.twitter.com/6z6xHDrIgl — Page Six (@PageSix) October 15, 2025

Tom Cruise y Ana de Armas planean filmar 'Deeper' juntos

Las fuentes dijeron que los dos disfrutaron su tiempo juntos, pero finalmente se dieron cuenta de que no estaban destinados a ser socios a largo plazo.

"Se acaban de dar cuenta de que no van a llegar lejos y que están mejor como compañeros", añadió la fuente. "Tom y Ana lo pasaron bien juntos, pero su tiempo como pareja ha terminado".

A pesar de la separación, los actores planean mantener su relación. Según DailyMail , ambos trabajarán juntos en el próximo thriller sobrenatural "Deeper". Fuentes cercanas afirman que su ruptura no afectará el proyecto.

A principios de año, de Armas había elogiado a Cruise durante una aparición en "Good Morning America", calificando su relación de "divertida" e insinuando futuras colaboraciones.

Aunque el romance se mantuvo mayoritariamente privado, fuentes afirmaron anteriormente que Cruise estaba "enamorado" de De Armas y que a menudo la sorprendía con regalos considerados, desde flores y libros hasta joyas de diseñador.

Cruise estuvo casado anteriormente con las actrices Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes. De Armas estuvo casada con el actor español Marc Clotet y ha salido con el actor Ben Affleck.

Ni Cruise ni de Armas han comentado públicamente sobre la separación.