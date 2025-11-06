La última reflexión escrita del príncipe Harry sobre la identidad británica ha suscitado nuevas especulaciones sobre la posibilidad de que el duque de Sussex esté reconsiderando su vida al otro lado del Atlántico, justo cuando su esposa, Meghan Markle, regresa a Hollywood tras casi una década de ausencia.

En un ensayo de 647 palabras titulado "El vínculo, las bromas, la valentía: qué significa ser británico, por el príncipe Harry", el duque ofreció una visión sorprendentemente sentimental del país que dejó atrás hace cinco años.

El artículo, publicado esta semana, ha llevado a los observadores de la realeza a preguntarse si el antiguo miembro de alto rango de la familia real se está preparando para un regreso parcial al Reino Unido.

La experta en comunicación y lenguaje corporal Judi James declaró a The Mirror que el lenguaje de Harry tenía un tono de nostalgia y posiblemente de intención.

Ella señaló que él utilizó la frase "Aunque actualmente vivo en Estados Unidos", interpretándola como una elección deliberada que "deja la puerta abierta" para un posible regreso.

James dijo que la inclusión de las palabras "actualmente" y "puede" sugería una falta de permanencia.

"Parece un adelanto en cuanto a un posible regreso al Reino Unido", explicó, describiendo su elección de palabras como "abierta a cualquier posibilidad".

En el ensayo, Harry escribió que Gran Bretaña "es, y siempre será, el país al que serví y por el que luché con orgullo", y añadió que la camaradería de los pubs, los estadios y los comedores militares sigue siendo fundamental para lo que más le gusta de ser británico.

El duque ya había expresado anteriormente su afecto por su tierra natal, aunque su relación con la familia real ha sido tensa desde que él y Meghan renunciaron a sus funciones como miembros activos de la realeza en 2020 y se mudaron a California.

A principios de este año, Harry declaró a la BBC que, por motivos de seguridad, le había impedido regresar al Reino Unido con su esposa e hijos. Perdió una demanda judicial contra su derecho a la protección policial automática, y posteriormente afirmó que la decisión le afectaba a diario.

A pesar de la distancia, el Rey se reunió con su hijo menor en septiembre para una breve visita de 55 minutos; su primer encuentro en más de un año.

El regreso de Meghan a Hollywood

Mientras Harry reflexiona sobre la vida británica, según los informes, Markle está regresando a su antigua vida.

Según The Sun , la duquesa de Sussex se ha unido al reparto de "Close Personal Friends", una próxima película de Amazon MGM Studios protagonizada por Jack Quaid, Lily Collins y Brie Larson.

Markle, de 44 años, se interpretará a sí misma en el proyecto, que narra la historia de dos parejas que lidian con las complejidades de la fama y la amistad. Fuentes de la producción indicaron al medio que este papel representa un momento crucial para Meghan y marca su regreso a lo que realmente le apasiona.

La duquesa fue vista esta semana en un set de rodaje en Pasadena, California. Fuentes cercanas afirmaron que su esposo "la apoya mucho y quiere que Meghan haga lo que la haga feliz".

La última actuación de Markle fue en 2018, poniendo fin a su participación de siete años como la asistente legal Rachel Zane en la serie "Suits" de USA Network, justo antes de su boda real.

I’m not even sure Prince Harry and Duchess Meghan are aware of the media storm that follows every time they go out for a simple date night: Lakers game or a Dodgers game. If you ignore the lies in the media, all they did was go out, have fun, eat, and meet some friends. The end. pic.twitter.com/FCm6KsNksC — Nico Mac (@Nicomac_666) October 29, 2025

La paciencia de Hollywood se agota

Pero el regreso de Markle a la actuación se produce en medio de rumores de que algunos en Hollywood se han cansado de la marca Sussex. Una fuente declaró a Page Six que "la gente está harta de ellos" y que "el espectáculo se ha vuelto repetitivo".

Otra fuente cercana afirmó que "ya no hay interés por ellos en Los Ángeles" y que la reputación profesional de la pareja se ha visto afectada, ya que supuestamente Harry llega tarde a las reuniones y Meghan es percibida como "desdeñosa" o "convencida de que es más inteligente que todos".

Las críticas surgen tras las decepcionantes reseñas de la docuserie de Markle en Netflix, "With Love, Meghan", que, según se informa, no tuvo el éxito esperado en su segunda temporada. Fuentes internas informaron a OK! que es poco probable que la serie se renueve, calificándola de "un fracaso".

Aun así, la pareja prorrogó a principios de este año su contrato multimillonario con Netflix, continuando una asociación que firmaron por primera vez en 2020, poco después de dejar atrás sus deberes reales.