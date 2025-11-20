El actor y productor estadounidense Vin Diesel ha ganado una importante batalla legal después de que un juez desestimara una demanda por agresión sexual y despido injustificado presentada en su contra hace más de una década.

Asta Jonasson, quien trabajó como asistente durante el rodaje de "Fast Five", presentó una denuncia alegando que Vin Diesel la agredió mientras la producción se encontraba en Georgia en 2010, según informó TMZ.

El juez Daniel M. Crowley, del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, dictaminó el miércoles que las demandas de Jonasson no podían proceder en California.

"Las acciones legales del demandante aplican indebidamente la ley de California a una conducta extraterritorial en el estado de Georgia", escribió el juez.

En esencia, el tribunal sostuvo que la ley de California no puede regir actos supuestamente cometidos en Georgia.

La sentencia también señaló que las seis reclamaciones restantes habían prescrito.

El intento de Jonasson de revivir el caso bajo la ley AB 2777 de California, que reabre el plazo para presentar ciertas denuncias de agresión sexual, no tuvo éxito.

El juez Crowley aclaró que la ley "no incluye ninguna 'indicación afirmativa' de que estuviera destinada a aplicarse a conductas fuera de California".

El abogado de Jonasson, Matthew Hale, argumentó que sus vínculos con California —haber sido contratada por la productora de Diesel, con sede en California, y tener la intención de regresar al estado para trabajar— le daban al caso una conexión local.

Hale dijo: "California tiene un gran interés en asegurarse de que sus residentes no sean simplemente enviados a otro estado para ocupar temporalmente una parte de su puesto permanente para ser agredidos sexualmente y luego devueltos".

Los abogados de Vin Diesel niegan agresión sexual

El abogado de Diesel, Sean Hardy, rebatió la acusación diciendo que el suceso que describió Jonasson tuvo lugar exclusivamente en Georgia.

"Si la Sra. Jonasson acudiera hoy a la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles y presentara una denuncia penal, la remitirían a Georgia. No tendrían jurisdicción sobre ella", explicó Hardy.

Según Rolling Stone , agregó que la demanda se basaba en la supuesta agresión, que se consideró una conducta fuera del estado y, por lo tanto, no se podía perseguir bajo la AB 2777.

Jonasson había acusado a Diesel de obligarla a permanecer cerca de él en eventos, de manosearla y de intentar realizar actos sexuales durante un encuentro en un hotel.

Además, afirmó haber sufrido represalias, diciendo que su trabajo en la productora de Diesel fue rescindido después de que ella se opusiera a su presunto comportamiento.

El equipo legal de Diesel ha negado sistemáticamente las acusaciones. "Esta es la primera vez que oye hablar de esta denuncia, de hace más de 13 años, presentada por un supuesto empleado que trabajaba nueve días a la semana", declaró el abogado Bryan Freedman.

En una decisión anterior, el juez Crowley desestimó otras cuatro demandas, incluida la alegación de Jonasson sobre un ambiente laboral hostil bajo la Ley de Empleo y Vivienda Justos de California, citando que el plazo para presentar la demanda había expirado.