Un nuevo documental de Netflix ha reavivado uno de los misterios más persistentes del hip-hop, alegando que Sean "Diddy" Combs pagó una recompensa de un millón de dólares por el asesinato de Tupac Shakur en 1996.

La serie documental, titulada The Reckoning, presenta testimonios internos, registros judiciales y material de archivo para examinar afirmaciones de larga data que vinculan al magnate de la música con la muerte del rapero.

Las acusaciones, que Combs ha negado constantemente, se centran en el testimonio de Duane "Keefe D" Davis, el único sospechoso sobreviviente del asesinato de Tupac, quien afirma que el fundador de Bad Boy Records ofreció la recompensa para eliminar tanto a Tupac como al jefe de Death Row Records, Suge Knight.

¿Qué alega el documental?

Según la serie de Netflix, Combs supuestamente ofreció una recompensa de un millón de dólares por la vida de Tupac en medio de la amarga rivalidad del rap entre la Costa Este y la Costa Oeste de los años 90.

Según se informa, el documental se basa en el testimonio de Keefe D, quien ha repetido estas afirmaciones en entrevistas que se remontan a 2008 y, según informes, en presentaciones judiciales recientes.

Davis supuestamente dijo a los agentes federales que Combs ofreció la suma para que mataran a Tupac y Knight, usando la frase de que daría cualquier cosa por "las cabezas de esos tipos".

La serie también incluye testimonios de antiguos empleados de Bad Boy Records, como el rapero Mark Curry, quien alega que Combs manipuló la rivalidad entre su sello y Death Row Records. Curry afirma que Combs "prosperó en medio de la crisis" y aprovechó el conflicto para consolidar su poder en la industria.

El asesinato sin resolver de Tupac Shakur

Tupac Shakur recibió un disparo el 7 de septiembre de 1996 tras asistir a la pelea de Mike Tyson en el MGM Grand de Las Vegas. Murió seis días después, a los 25 años. El caso permaneció sin resolver durante décadas hasta que Keefe D fue arrestado y acusado de asesinato en septiembre de 2023. Davis se declaró inocente y actualmente espera su juicio.

El asesinato se ha vinculado desde hace tiempo a la disputa entre la Costa Este y la Costa Oeste entre Death Row Records, liderada por Suge Knight, y Bad Boy Entertainment, fundada por Combs. El documental retoma esta rivalidad, sugiriendo que se avivó deliberadamente para obtener beneficios comerciales y personales.

La notoria conexión BIG

La serie también aborda el asesinato de Christopher Wallace, conocido como The Notorious BIG , quien fue asesinado en Los Ángeles en marzo de 1997, solo seis meses después de la muerte de Tupac.

Algunas personas que aparecen en el documental afirman que ambos asesinatos estaban relacionados, aunque nunca se han presentado cargos formales. Ambos casos se encuentran entre los asesinatos sin resolver más sonados de la historia de la música.

Estatus legal y reacción pública

Combs no enfrenta actualmente cargos relacionados con el asesinato de Tupac. Expertos legales citados en la cobertura del documental sugieren que el testimonio por sí solo podría ser insuficiente para el procesamiento, sobre todo dado el paso del tiempo. Sin embargo, las acusaciones han generado un intenso debate en línea, con hashtags como #TupacMurder (Asesinato de Tupac) que se han convertido en tendencia mundial tras el estreno de la serie.

Para el público más joven, el documental ofrece una ventana a la volátil escena del rap de los 90. Para los fans de toda la vida, reabre heridas que nunca sanaron del todo, manteniendo el legado de Tupac Shakur y las preguntas en torno a su muerte en el centro de atención.

Nota editorial : Todas las acusaciones de recompensas se basan en testimonios documentales y documentos judiciales. Combs no ha sido acusado formalmente y niega su participación. Las afirmaciones requieren verificación independiente.