La transformación de Miley Cyrus no solo es emocional, sino que parece haber renovado su relación con las entrevistas, hasta el punto en el que se ha sincerado sobre el futuro de sus shows en vivo, su amor por Beyoncé y su continua gratitud hacia Britney Spears.

En declaraciones a Tetris Kelly de Billboard News durante una conferencia de prensa para "Avatar: Fire and Ash", habló sobre las decisiones personales que han impulsado su carrera y por qué ya no realiza giras a gran escala.

Cyrus explicó a Billboard: "Lo que más me gusta hacer es actuar en los vestíbulos de los hoteles, porque luego simplemente subo a mi habitación [después]... El backstage de un local no se parece en nada a lo que experimenta el público. Hay un vestuario. No me preparo en un vestuario".

Ella continuó: "Tengo que tener un sentimiento profundo en todo lo que hago, y no me gusta cuando es a tan gran escala, con tantos miles de personas. Se pierde esa conexión íntima y personal".

En los últimos años, Cyrus ha optado por presentarse en espacios reducidos, como conciertos en el Château Marmont y un concierto del Spotify Billions Club en París. Una de las pocas excepciones fue su aparición sorpresa con Beyoncé durante la gira Cowboy Carter en Francia.

Cyrus bromeó: "Si no va a ser en el vestíbulo del hotel, tiene que ser en París con Bey", bromeó Cyrus, y agregó: "Es fabulosa, es todo lo que esperas que sea en persona. Es la verdadera profesional, amable con todos".

Cyrus también describió el profundo compromiso de Beyoncé con las giras. Dijo: "Me di cuenta de que, cuando hablamos de esa pasión que arde en el corazón, ella también la tiene por las giras. Nunca la vi sin alegría al organizar el espectáculo. Realmente da".

La conversación incluso cubrió detalles sobre su compromiso con Maxx Morando, cómo se siente acerca del 20° aniversario de Hannah Montana y reflexiones sobre colaboraciones pasadas.

Cyrus dijo: "Sinceramente, diría Beyoncé", dijo. "Porque siento que podría haberme ido a casa después de eso".

Más tarde Kelly mencionó su colaboración "SMS (Bangerz)" con Britney Spears.

Ella respondió: "Escucha, si estamos divididos entre Britney y Beyoncé, lo estamos haciendo bastante bien".

Cyrus también destacó la importancia de Spears para sus canciones antiguas. Añadió: "No voy a sacar a Britney de la discografía".

Su entrevista revela una relación en evolución con la interpretación y un respeto por los artistas que continúan informando su carrera.

Mientras tanto, Miley Cyrus dice que dedicó su canción "Secrets" a su padre, Billy Ray Cyrus, como una "ofrenda de paz" para ayudar a superar su distanciamiento pasado. En declaraciones a E! News, explicó que "las canciones nos sobreviven a todos" y publicar música para alguien a quien amas contribuye a su legado.

La balada, también un regalo de cumpleaños para su padre, se convirtió en una forma de reanudar la comunicación tras años de tensión familiar. Miley dijo que la dedicatoria conmovió a Billy Ray hasta las lágrimas y los ayudó a reconectar a través de la música que siempre los ha unido.