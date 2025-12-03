La noticia de que Paulina Rubio había sido desalojada de su casa en Miami Beach por no haber pagado la hipoteca ha corrido como la pólvora por la prensa de espectáculos de habla hispana. Sin embargo, una investigación realizada por The Latin Times y ENSTARZ reveló que no solo La Chica Dorada no tiene propiedades en el área de Miami, sino que justamente hace un mes hoy 3 de diciembre, que ya no debe nada.

Para comenzar, Rubio no tiene ninguna propiedad en el condado de Miami-Dade, por lo que sería imposible que fuera desalojada por no pagar una hipoteca. La casa que ocupó por años en Miami Beach nunca fue suya. La mansión que muchos vimos en las transmisiones que hizo la artista durante la pandemia pertenecía a su primer exmarido, el arquitecto español Ricardo Bonfill.

La casa fue vendida y Rubio y los hijos se mudaron a otra casa que alquilaron en la misma zona. Se trataba de una hermosa vivienda frente a la bahía de Biscayne Bay cuyo alquiler mensual era de 35 mil dólares al mes. La cantidad, si bien exorbitante, habría sido fácil de pagar en la era dorada de La Chica Dorada. En esos tiempos, la música en sí misma daba dinero. Las giras eran una forma de promover la música.

Hoy en día, las cosas han cambiado. Pocos artistas pueden decir que viven solo de lo que generan en las plataformas de streaming. Por eso, hay algunos que giran sin parar, y si no están dando un concierto solos, lo hacen con otros artistas o, incluso, participan en un festival tras otro.

Otra forma de hacer dinero para los que viven de la música son los patrocinios de productos o directamente campañas publicitarias. Aunque Paulina Rubio es un nombre más que reconocido, hace mucho tiempo que no es imagen de ninguna marca y, con tantos titulares negativos que ha tenido últimamente, conseguir que una empresa le pague lo que merece no parecería tarea fácil.

Es decir, no hay claro alto flujo de dinero.

¿Cuál es la verdad sobre el desalojo?

Hace dos meses, la prensa española reveló que en las cortes de Miami había una demanda contra la artista, relacionada con la casa que estaba alquilando. Según los documentos legales, los dueños le reclamaban a Rubio el pago de 110 mil dólares por una combinación de dos meses atrasados, 15 días extra que se habría quedado en la propiedad una vez que el contrato se había vencido (por lo que le cobraban el doble), más daños.

Paulina Rubio y su familia dejaron la propiedad en abril de 2025 y según los registros públicos del condado de Miami-Dade, el asunto fue resuelto en un acuerdo privado y confidencial hoy, 3 de noviembre. Es decir, ya no hay ninguna otra demanda de La Chica Dorada por temas de vivienda.

La gran pregunta ahora es dónde está viviendo Paulina y sus niños.