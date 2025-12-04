El empresario musical Simon Cowell está ofreciendo una nueva perspectiva sobre el breve período de Britney Spears como juez en el programa de reality TV The X Factor y ha explicado por qué sintió que a la cantante se le debería haber dado la opción de irse antes.

En una entrevista reciente informada por el New York Times, Cowell describió una marcada diferencia entre el entusiasmo inicial de Spears durante sus primeras conversaciones y los desafíos que pareció experimentar una vez que comenzó el programa.

Simon Cowell says Britney was smart, sweet, and genuinely excited about doing X Factor until she realized she’d have to deal with press. She also hated saying no to contestants. He claims she even told him she didn’t like pop music and preferred a different style altogether. pic.twitter.com/d1nZrjwRbl — Monalisaney81 (@monalisaney81) December 1, 2025

Cowell recordó que Spears lo contactó directamente y lo impresionó de inmediato con su energía y entusiasmo por ser mentora de concursantes. Tras dos largas llamadas, creyó que trabajarían bien juntos.

Sin embargo, Cowell dijo que la situación cambió en la presentación para la prensa del programa, donde Spears parecía incómoda con la atención mediática. Señaló que ella "no se dio cuenta de que iba a haber tanta prensa". Una vez que comenzó la filmación, dijo que tuvo dificultades con aspectos del jurado, en particular tener que decirles que no a los concursantes.

Según Soap Central, Cowell explicó que se sentó con ella desde el principio y le dejó claro que no tenía que continuar si se sentía incómoda, diciéndole: "Si realmente no quieres hacer esto, te sacaré de esto".

Añadió que le dijo a la cadena que debería permitírsele irse si así lo deseaba. Según Cowell, Spears también expresó que no disfrutaba de la música pop en ese momento, lo que dificultaba la mentoría de artistas.

Al reflexionar sobre otras decisiones de los jueces, Cowell recordó momentos en los que reconsideró las eliminaciones de concursantes, incluida la decisión de agrupar a varios artistas (como Liam Payne) en un equipo después de haber planeado inicialmente volver a rechazarlos.

Los comentarios de Cowell brindan una mirada poco común detrás de escena al proceso de toma de decisiones y la dinámica interpersonal que dieron forma a una de las competencias de talentos más destacadas de la televisión de realidad.