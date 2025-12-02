El conductor estadounidense Matt Lauer, expresentador del programa "Today", estaría considerando regresar a los medios. Esto ocurre ocho años después de su despido de la NBC debido a un escándalo de conducta sexual inapropiada.

People informa que el presentador de 67 años está considerando nuevas oportunidades. Estas podrían ser "en algún puesto, si no en televisión". Ha comenzado a hablar con contactos en la industria.

Una fuente le dijo a People que Lauer "quiere volver al mundo de los medios". Añadió que ha comenzado a contactar para ver si hay interés.

La terminación repentina

La carrera de Lauer se detuvo de golpe en noviembre de 2017 después de que NBC lo despidiera tras acusaciones de "comportamiento sexual inapropiado". La cadena mencionó una "denuncia detallada de un colega". También expresó su preocupación de que "este podría no haber sido un incidente aislado".

Los informes indicaron que Lauer envió mensajes e imágenes explícitas a empleadas, incluida una joven becaria. Posteriormente, otras mujeres denunciaron, y una de ellas alegó que Lauer la había llamado a su oficina para tener relaciones sexuales. Se sintió "impotente porque no quería perder su trabajo".

Lauer se disculpó públicamente de inmediato. Declaró, según Us Weekly : "No tengo palabras para expresar mi pesar y arrepentimiento por el dolor que he causado a otros con mis palabras y acciones... A las personas a las que he lastimado, les pido disculpas de verdad".

Dijo que algunas acusaciones eran "falsas o mal caracterizadas, pero hay suficiente verdad en estas historias como para hacerme sentir avergonzado y culpable".

Eight years ago today Matt Lauer was fired from The Today Show for sexual misconduct. #themoreyouknow pic.twitter.com/9DYYQJCEj3 — Kevin (@VapingHistorian) November 29, 2025

La vida después de ser el centro de atención

Lauer se retiró de la vida pública tras su despido. Se mudó a los Hamptons y se centró en su familia. Su divorcio de su exesposa Annette Roque finalizó en 2019, y desde entonces se ha dedicado a criar a sus tres hijos: Jack, de 24 años; Romy, de 22; y Thijs, de 18.

Se informa que Lauer está saliendo con Shamin Abas.

Una fuente declaró a People que Lauer "sigue enojado" por el trato recibido. Esto incluye la reacción de la industria y sus antiguos colegas. A pesar de la controversia, al parecer aún quiere volver a los medios.

Lauer ha evitado en gran medida el público desde que dejó la NBC. Recientemente ha aparecido en eventos sociales, incluyendo la boda en diciembre de 2023 de la exproductora del programa Jennifer Long. También vio a antiguos colegas en la boda de Don Lemon y Tim Malone en 2024.

Una fuente declaró a Us Weekly en 2024 que Lauer se concentra en "sentar las bases para un regreso". Mantiene su compromiso de mantener una buena relación con sus hijos.

"Pasó de ser el hombre más importante del mundo a ser noticia de 'deshonrado'. Es muy doloroso para él salir con su novia", dijo la fuente. "Es muy susceptible; no esperen una disculpa; él es quien siente que se le debe una".