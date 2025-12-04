A sus 22 años, Paulina Chávez ya se ha convertido en uno de los rostros latinos más visibles en la televisión estadounidense. La carrera de esta actriz mexicoamericana, nacida en El Paso y criada en San Antonio, despegó con The Expanding Universe of Ashley Garcia en Netflixy ahora se ha consolidado en Landman, la serie sobre la industria petrolera en Texas de la plataforma Paramount+.

En una entrevista con Latin Times y ENSTARZ, Chávez explicó cómo construyó su personaje de Adriana, inspirándose en las mujeres latinas de su vida y las canciones de Selena Quintanilla.

Chávez, quien enamoró a los fans como Ashley García, en la serie de Netflix creada por Mario López y Seth Kurland, la científica latina más joven de la televisión, no ha dejado de construir una trayectoria marcada por personajes complejos y culturalmente significativos, desde Fate: The Winx Saga hasta producciones independientes que la han consolidado como una intérprete versátil y comprometida con la representación.

Su llegada a Landman, creada por Taylor Sheridan, abrió un nuevo capítulo en su vida. Su personaje de Adriana, es una joven viuda que enfrenta el duelo, la maternidad y un inesperado renacer emocional junto a Jacob, interpretado por Cooper Norris. La temporada anterior dejó al público profundamente enganchado con ese amor que habla de segundas oportunidades. En redes sociales, la conversación fue tan intensa que sorprendió incluso a la actriz.

"Hay algo muy hermoso en su historia", dijo la artista. "En medio del duelo siempre existe esperanza y también existe el amor. Queríamos ser muy delicados con su proceso y contar esa historia de la manera correcta".

La relación entre Adriana y Cooper se convirtió en una de las más comentadas del universo televisivo de Sheridan, donde los romances suelen tener un tono áspero, marcado por dureza emocional. Adriana, sin embargo, llegó con una luz distinta. "Elvio (Medina, su esposo fallecido) fue su primer amor", dijo Chávez, "pero lo que encuentra con Cooper es algo muy raro, muy especial".

Como protagonista latina dentro de un reparto dominado por personajes anglosajones, Chávez reconoce que su trabajo carga un peso simbólico. "Siempre tengo a mi comunidad en mente", afirmó. "Soy una gran defensora de la representación y quiero que los personajes que interpreto reflejen a mi abuela, a mi mamá, a todas las mujeres latinas resilientes que conozco". La reacción del público ha fortalecido esa convicción. Según cuenta, ha recibido mensajes de seguidoras latinas y también de viudas que se han sentido identificadas con la evolución emocional de Adriana.

Taylor Sheridan, creador de Yellowstone, 1883 y Mayor of Kingstown, es conocido por escribir personajes femeninos de enorme fuerza interior. Chávez reconoce ese sello. "Taylor escribe a todos sus personajes con una profundidad increíble", comentó. "Hay una responsabilidad muy grande en su historia y verla resonar en tantas mujeres me llena de asombro".

Mientras tanto, la música, su otra faceta artística, sigue acompañando su proceso actoral. Esa conexión es íntima y muy personal. Para dar vida a Adriana, Chávez buscó canciones que reflejaran vulnerabilidad, nostalgia y amor absoluto. Ahí apareció Selena. "Es una de esas canciones que escucho y me transporta al instante", dijo sobre Dreaming of You. También recurrió a My Heart Will Go On, aunque la influencia de Selena siempre fue la más poderosa. "Definitivamente Selena estaba siempre en la mezcla".

En la segunda temporada de Landman, Chávez adelanta que Adriana mostrará aún más resiliencia. Su historia continúa explorando cómo se reconstruye una vida después de la pérdida mientras se abre la puerta a nuevos afectos. "Ella es una extensión de todas las latinas fuertes que conozco", afirmó.

Por ahora, su camino parece seguir en ascenso. De estrella juvenil de Netflix a figura clave en el universo dramatúrgico de Sheridan, Chávez representa una nueva generación de talento latino en Hollywood, una que está construyendo su lugar sin renunciar a su identidad.

O, como diría ella misma, recordando a la Reina del Tex-Mex: Anything for Selena.