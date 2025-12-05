Se ha confirmado que la familia del miembro de BTS, Suga, es propietaria de un edificio de lujo valorado en aproximadamente ₩17,3 mil millones de KRW (alrededor de $11,8 millones de dólares) en el exclusivo distrito Hannam-Dong de Seúl.

Según los registros judiciales, la propiedad fue adquirida por Nageum Co., Ltd. en diciembre de 2022. Hanna Geum, madre de Suga, es la directora ejecutiva de la empresa. Según FN News , el edificio se adquirió por 10.800 millones de wones (unos 7,37 millones de dólares estadounidenses).

Tras la compra, el edificio fue demolido y la empresa elaboró planes para construir uno nuevo en su lugar. La construcción comenzó en 2023 y finalizó este año. El nuevo edificio cuenta ahora con seis plantas sobre rasante y dos plantas subterráneas.

En el primer piso, el hermano mayor de Suga, Min Geum-jae, abrió un restaurante llamado "Chompi", que abrió sus puertas en noviembre, según Sportskeeda . El menú se especializa en poke bowls, sándwiches y café.

Ubicada cerca del Distrito 3 de Hannam, donde se está llevando a cabo una importante remodelación, la ubicación estratégica de la propiedad sugiere una planificación de inversión con visión de futuro. Los analistas del sector creen que la familia Suga realizó una inversión calculada para aprovechar la apreciación y revitalización previstas del proyecto de remodelación del Distrito 3 de Hannam, una tendencia común entre los residentes adinerados de Seúl que buscan un aumento del valor de sus propiedades a largo plazo.

La zona de Hannam-Dong, frecuentemente conocida como el "Beverly Hills" de Seúl, sigue siendo el hogar de numerosos ídolos del K-pop y figuras de la industria del entretenimiento, incluidos miembros de BIGBANG y otras celebridades establecidas.

La revelación llega meses después de que Suga completara su servicio militar obligatorio, tras ser dado de baja en junio de este año. El ídolo, quien se alistó en septiembre de 2023 como agente de servicio social, se convirtió en el último de los siete miembros de BTS en cumplir con las obligaciones militares obligatorias de Corea del Sur.

Días después de su alta, Suga fue noticia tras donar más de 3 millones de dólares al Hospital Severance de Seúl para fundar el Centro de Tratamiento Min Yoon-gi, un centro especializado en el tratamiento de niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista. Esta donación representó la mayor contribución individual jamás realizada por una celebridad coreana al hospital.

Actualmente, Suga se encuentra ocupado preparándose junto a su grupo para un posible regreso que se espera que ocurra en la primavera de 2026.