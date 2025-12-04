Georgina Rodríguez convirtió una playa de Madeira en su pasarela personal, mostrando su figura en un llamativo bikini rojo, mientras se relajaba después de las sesiones de planificación de la boda para su próximo matrimonio con el ícono del fútbol Cristiano Ronaldo.

La modelo y estrella de reality, de 30 años, compartió imágenes de su escapada bajo el sol en Instagram , donde sus 71,7 millones de seguidores inundaron la publicación con millones de me gusta.

La aparición en la playa se produce mientras surgen detalles sobre la boda de la pareja en 2026, programada para realizarse en la Catedral de Funchal, en la isla natal de Ronaldo, Madeira.

De las tiendas de Gucci a la fama mundial

Rodríguez conoció a Ronaldo en 2016 mientras trabajaba como asistente de ventas en Gucci en Madrid. Su relación, que ya dura nueve años, la ha convertido en una de las figuras más reconocidas del mundo, cuya vida está documentada en la serie de Netflix Soy Georgina.

La pareja confirmó su compromiso oficial en agosto de 2025, y según informes, Ronaldo les regaló un anillo valorado en más de 5 millones de libras. Tienen cinco hijos juntos: Cristiano Jr., los gemelos Eva y Mateo, y sus hijas biológicas Alana Martina y Bella Esmeralda.

Las vacaciones en Madeira ofrecieron a Rodríguez un momento de relajación antes de la intensidad de planificar lo que promete ser una de las bodas de celebridades más cubiertas de la década.

El bikini rojo capta la atención mundial

La elección de Rodríguez de un bikini rojo intenso demostró su característico estilo impactante. El sencillo bikini de corte triangular, combinado con una gorra de béisbol blanca, demostró que la confianza no necesita adornos.

El rojo vibrante contrastaba marcadamente con la arena dorada y el azul del mar, transformando un momento casual en la playa en una fotografía meticulosamente compuesta. La elección de color encajaba a la perfección con la reputación de Rodríguez de una moda audaz y contundente, sello distintivo de su imagen pública, cultivada durante años de apariciones en la alfombra roja y presencia en redes sociales.

Su estatus como una de las WAGs más influyentes a nivel mundial es indiscutible. Ya sea asistiendo a las semanas de la moda, apoyando a Ronaldo en los partidos o compartiendo detalles de su vida familiar, Rodríguez llama la atención en todas las plataformas.

Una boda en Madeira tiene un profundo significado

La elección de Madeira para la ceremonia añade un toque emotivo a la celebración. Ronaldo nació en la isla, y su conexión con sus raíces sigue siendo evidente: el aeropuerto internacional local lleva su nombre y su museo personal se erige como una pieza permanente en Funchal.

La Catedral de Funchal, declarada Monumento Nacional desde 1910, albergará la ceremonia. Al elegir este lugar histórico, la pareja integra los orígenes humildes de Ronaldo en su hito personal, en lugar de optar por la ostentación de su actual base en Arabia Saudita, donde juega para el Al-Nassr.

Los informes de Portugal indican que la boda está programada para el verano de 2026, con una lujosa recepción en un lujoso hotel de cinco estrellas en la isla.

Una alianza de nueve años hecha oficial

Para Rodríguez, quien ha asumido plenamente su rol de madre de su familia ensamblada, la ceremonia en Madeira representa una confirmación sentimental de casi una década juntos. El ambiente íntimo contrasta con el estilo de vida de la pareja, lo que sugiere que priorizan el significado personal sobre el espectáculo.

La boda unirá a dos figuras que han alcanzado la fama mundial mientras forjaban una familia en múltiples países y continentes. Para sus millones de seguidores, la celebración del verano de 2026 ya es uno de los eventos más esperados en el calendario de las celebridades.