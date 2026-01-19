Bruce Springsteen denunció públicamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las "tácticas de la Gestapo" de la administración Trump, y dedicó una canción a Renee Good, una mujer que recibió un disparo fatal de un agente del ICE a principios de este mes.

Su protesta se produjo en medio de protestas masivas y discusiones políticas sobre la aplicación de las leyes de inmigración y las acciones policiales en Estados Unidos.

Durante su actuación, una crítica abierta

Durante el Festival de Invierno Light Of Day en Nueva Jersey , Springsteen criticó duramente las estrategias federales de las fuerzas del orden. Esto se convirtió en la voz política del cantante en el evento anual, que ha estado donando fondos a organizaciones benéficas relacionadas con la enfermedad de Parkinson y las enfermedades neurodegenerativas.

Criticó los métodos llamados "similares a la Gestapo" utilizados por el ICE y los agentes federales y les pidió que abandonaran Minneapolis lo antes posible.

Homenaje a Renée Good

Debutó con su icónica canción 'The Promised Land', a la que se refirió como una canción de posibilidad estadounidense y se dio cuenta de los defectos de la nación.

"Escribí esta canción como una oda a la posibilidad estadounidense. Trataba del país hermoso pero imperfecto que somos, y del país que podríamos ser", dijo Springsteen.

El cantante señaló que la situación actual está poniendo a prueba los principios fundamentales de la nación más que nunca, por lo que es importante levantarse contra lo que él considera un exceso de autoritarismo.

"En estos momentos, vivimos momentos increíblemente críticos. Estados Unidos, los ideales y valores que defendió durante los últimos 250 años, se encuentran a prueba como nunca antes en la era moderna", añadió.

Las palabras de la cantante iban dirigidas a los recientes operativos federales en Minneapolis, donde se han utilizado agentes federales armados hasta los dientes y con máscaras durante las protestas.

Springsteen señaló la diferencia entre los ideales estadounidenses y los métodos severos aplicados a los ciudadanos que ejercieron su derecho a protestar. Exigió específicamente que el ICE abandonara Minneapolis cuando pronunció el lema de campaña: "¡Lárguense de Minneapolis!".

'Si crees en el poder de la ley y que nadie está por encima de ella, si te enfrentas a tropas federales fuertemente armadas y enmascaradas que invaden una ciudad estadounidense y utilizan tácticas de la Gestapo contra nuestros conciudadanos, si crees que no mereces ser asesinado por ejercer tu derecho estadounidense a protestar, envía un mensaje a este presidente, como lo ha dicho el alcalde de esa ciudad: ICE debería irse de Minneapolis.'

Una canción de protesta

'The Promised Land' de Springsteen fue dedicada a Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que fue asesinada a tiros por un agente del ICE el 7 de enero. La muerte de Good provocó indignación en el país y protestas.

Su familia ha cuestionado las versiones de los funcionarios que afirman que ella hizo esfuerzos para atropellar a los agentes con su vehículo, pero, por el contrario, su asesinato fue descuidado e irrazonable.

Las autoridades locales se indignaron con el suceso. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, desaconsejó a la población creer en una supuesta maquinaria de propaganda, lo que significa que podría haber una versión falsa de la historia.

Los agentes federales fueron acusados de ser imprudentes por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien dijo: "Este fue un agente que usó el poder de manera imprudente, lo que resultó en la muerte de alguien".

"Ya están intentando presentar esto como un acto de defensa propia", continuó Frey. "Tras haber visto el vídeo, quiero decirles a todos directamente que eso es una tontería".

El evento y las protestas que le siguieron llevaron a una intensificación de los debates sobre la aplicación de las leyes migratorias y la rendición de cuentas de los agentes del orden.

Los opositores afirman que las fuerzas del orden federales están empleando más fuerza de la necesaria y están provocando una falta de confianza en la comunidad, particularmente en un momento en que la nación está bajo una tensión creciente.