Mark Consuelos se sincera sobre cómo presentar un programa de entrevistas matutino junto a su esposa, Kelly Ripa, ha cambiado su vida privada. Durante un episodio de Live with Kelly and Mark, Consuelos admitió que su horario de trabajo temprano tuvo un impacto inesperado en su matrimonio.

"Tengo que decirles que este trabajo realmente ha sido un obstáculo para eso. Ha sido el antídoto para ello", dijo, explicando que presentar el programa ha hecho que la intimidad matutina sea casi imposible, informó Yahoo .

Mientras que Consuelos parecía decepcionada, Ripa parecía aliviada. Anteriormente, había confesado abiertamente que no disfrutaba de la intimidad por las mañanas.

La conversación sincera de la pareja se produjo cuando hablaron con la invitada Christa Miller, quien dijo que enfrenta una situación similar con su esposo.

Ripa no se contuvo. Mirando a la cámara, dijo: "En nombre de todos los presentes en el estudio, no hay sexo matutino en absoluto".

Consuelos bromeó rápidamente, defendiendo el horario temprano y bromeando con que algunas personas podrían no estar de acuerdo.

Kelly Ripa califica la intimidad matutina de "repugnante"

Esta no es la primera vez que la pareja habla públicamente sobre sus diferencias.

El verano pasado, Ripa habló del tema en el podcast "Not Skinny But Not Fat", donde reveló que su esposo prefiere las mañanas mientras que ella prefiere las tardes. Incluso describió sus primeras peticiones como "repugnantes", dejando claro que no le gusta ese horario.

En su programa, Ripa también calificó su trabajo como presentador como un "milagro", diciendo que la apretada agenda de los días de semana deja poco espacio para los planes de la mañana.

Según Page Six , bromeó: "Ojalá este espectáculo dure hasta que él sufra de disfunción eréctil", haciendo reír a la audiencia con su atrevido humor.

La pareja, que está casada desde 1996, es conocida por hablar abiertamente de su relación al aire.

En un episodio anterior, incluso bromearon sobre disfrutar de más libertad en casa ahora que sus hijos ya son mayores. Ripa bromeó diciendo que su casa puede parecer un auténtico desastre todo el tiempo, lo que resalta su vínculo lúdico.